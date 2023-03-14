州總檢察長：風暴期間「價格欺詐」違法

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）發布消費者警告，敦促加州人在風暴期間採取預防措施，保持安全，並提醒他們，在緊急狀態下的價格欺詐是非法的。（記者劉先進／翻攝）

州長紐森宣布進入緊急狀態 的縣增加六個，暴風雨持續到3月中。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）13日發布消費者警告，敦促加州 人在風暴 期間採取預防措施，保持安全，並提醒他們，根據刑法第396條，在緊急狀態下的價格欺詐是非法的。

加州法律一般禁止收取超過州或地方宣布緊急狀態前的商品價格10%以上的費用。對於賣家在宣布緊急情況後才開始銷售的任何物品，法律一般禁止收取超過賣家該物品成本50%以上的價格。這項法律適用於銷售食品、應急用品、醫療用品、建築材料和汽油的人。該法律還適用於維修或重建服務、緊急清理服務、某些運輸服務、貨運和倉儲服務、酒店住宿和出租房屋。例如，如果企業的勞動力、商品或材料的價格上漲，則存在這一禁令的例外情況。

違反價格壟斷法規的人將受到刑事起訴，可能導致縣監獄一年的監禁和/或高達1萬元的罰款。違規者還將受到民事執法行動的處罰，包括每次違規最高2500元的民事處罰、禁令救濟和強制性賠償。總檢察長和當地地區檢察官可以執行該法規。

邦塔說，加州人在從襲擊社區的一系列破壞性風暴中恢復的過程中，一直保持著頑強的生命力。隨著州政府繼續夜以繼日地工作以擴大救濟，他想提醒企業，在緊急狀態下的價格欺詐是非法的。「如果你認為你被多收了必需品的費用，或有關於潛在價格欺詐的資訊，我敦促你向當地政府或總檢察長辦公室報告，地址是oag.ca.gov/report。」