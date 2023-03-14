我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

記者劉先進／屋崙報導
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)13日舉行線上記者會，討論三月暴風雨的應對和救災。國家氣象局州長緊急事務辦公室聯絡員、氣象學家勞倫斯（David Lawrence）說，13日晚開始的暴風雨，加州一些局部地區的降雨量可能超過10吋，並導致洪水。在高海拔地區，陣風可能超過時速80哩。

部分地區暴雨10吋 強風80哩

勞倫斯說，根據12日晚間拍攝的衛星圖像，太平洋上空的一大股雲層，正對著加州的方向移動，很多水分將抵達加州，特別是13日晚些時候、周二白天，到周三早晨。提醒民眾關注幾個關鍵點。

首先是降雨。預計周二白天加州北部和中部的大部分地區將出現大範圍的強降雨。這場雨將在周二晚、到周三早上，擴散到南加州的部分地區。平均而言，可能會在加州的許多地區看到2至5吋的降雨。「當風暴在本周中期結束時，無論這條席捲本州的雨帶在哪裡停止，一些局部地區的降雨量很可能將超10吋，比如，從中央海岸到Monterey縣，再到San Luis Obispo和 Santa Barbara縣，一直到南部的Sierra，特別是南部Sierra山的低海拔西坡。不幸的是，這些地方在過去幾天裏看到了最明顯的降雨。」

他表示，這些降雨意味著，13日晚可能在州內的大部分地區出現洪水，一直持續到本周中到晚些時候。希望民眾為這種可能性做好準備。在海拔高的地方，加州正在應對非常大的降雪，特別是在7500吋以上的山區，風暴結束時，會有6至12吋的降雪。這相當於把額外的水排入山區，當春季融化開始時，加州將不得不應對。

在接下來的幾周內，會有大範圍的強風。在低海拔地區，特別是在灣區和沙加緬度山谷，以及Sierra區域，很可能出現時速40至60里的陣風。在高海拔地區，陣風可能超時速80哩。最強的風將在周一晚上到周二白天出現。大風加上非常潮濕的土壤的因素，可能出現樹木受損、樹木倒下的可能性，以及由於樹木倒下造成的停電。還可能出現岩石和泥石流和山洪暴發。勞倫斯希望民眾真正關注暴風雨，本周四、周五，只有些微降水，大家可緩衝休息下，但進入3月中，很可能有高於正常的降水值返回加州。「這並不是說它一定會成為一場大規模的洪災或類似的天氣。但是，隨著進入月中甚至月末，極其可能有更多的水分影響加州。」

國家氣象局州長緊急事務辦公室聯絡員、氣象學家勞倫斯（David Lawrence...
國家氣象局州長緊急事務辦公室聯絡員、氣象學家勞倫斯（David Lawrence）說，13日晚開始的暴風雨，加州一些局部地區的降雨量可能超過10吋，並導致洪水。在高海拔地區，陣風可能超過時速80哩。（記者劉先進 ／翻攝）

別在路障邊開車 容易被洪水衝走

州長緊急事務辦公室危機傳播和公共事務助理總監佩拉約（Diana Crofts-Pelayo）說，這種極端天氣的影響巨大。加州有40個縣進入緊急狀態。在14個縣有33個庇護所開放。16個縣約有1晚5800人處於疏散令之下，約有6800人斷電。加州正在進行全天候的協調。州長紐森已啟動了州行動中心，該中心基本上是將州內所有的力量和知識集中在一個地方，以便能夠緊密地協調反應，迅速部署資源，保護受影響的社區。

她表示，希望市民透過官網 calalerts.org登錄當地的社區警告系統註冊，如果被告知要撤離，請立即執行。此外，在應急包內裝上必要的物品，如食物、水、重要文件等，預備出現緊急情況隨時撤離。「不要在路障周圍開車，當地救援人員用它們來安全地指揮交通，這實際上可能是非常危險的。人可以在深6吋的水裏被沖走，一輛車，可以在僅僅12吋的水裏被沖走。鄰居之間要互相照應，守望相助。」

州長緊急事務辦公室危機傳播和公共事務助理總監佩拉約提醒市民，不要在路障周圍開車，...
州長緊急事務辦公室危機傳播和公共事務助理總監佩拉約提醒市民，不要在路障周圍開車，非常危險。（記者劉先進／翻攝）

加州 洪水 風暴

上一則

州總檢察長：風暴期間「價格欺詐」違法

下一則

楊紫瓊表演非常規 圈內人：成功不可複製

延伸閱讀

大氣環流冬季暴風雨13日晚再襲南加 災情可期

大氣環流冬季暴風雨13日晚再襲南加 災情可期
華郵：麥卡錫暫停訪台行 因擔心遭國民黨用於政治目的

華郵：麥卡錫暫停訪台行 因擔心遭國民黨用於政治目的
加州出了5個刮刮樂幸運兒 3人中100萬、2人中200萬

加州出了5個刮刮樂幸運兒 3人中100萬、2人中200萬
選民提案遭擱置 加州仍調夏令時間

選民提案遭擱置 加州仍調夏令時間
一分鐘看加州／麥當勞、必勝客 誇張招牌為何消失？

一分鐘看加州／麥當勞、必勝客 誇張招牌為何消失？

熱門新聞

詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

2023-03-07 18:57
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

2023-03-12 20:03
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

2023-03-08 02:19
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
北加州周末將再次遭大氣河風暴襲擊，可能引發洪水。（美聯社）

大氣河風暴再襲北加 或引發洪水

2023-03-07 12:56
聯邦監管機構在10日宣布接管矽谷銀行資產。（美聯社）

矽谷銀行倒閉被接管 專家分析：恐現信任危機

2023-03-11 13:02

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴