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孫中山逝世98周年 舊金山灣區僑學界緬懷紀念

記者李怡 / 舊金山報導
孫中山逝世98周年，國民黨總支部辦紀念會。（記者李怡/攝影）
孫中山逝世98周年，國民黨總支部辦紀念會。（記者李怡/攝影）

為紀念國父孫中山先生逝世98周年，舊金山灣區僑學各界12日在金山國父紀念館舉行獻花紀念儀式。駐舊金山台北經文處朱永昌副處長出席致詞。全體人員向孫中山先生銅像敬獻鮮花及行禮，之後肅立合唱國父紀念歌。

紀念大會主席、中國國民黨駐美總支部輪值常委楊崑山致詞，緬懷國父及先烈肇建民國之艱辛。他表示，希冀僑界人士謹記國父教誨，捍衛自由民主人權博愛等普世價值，堅定支持國父所創建的中華民國，同時致力僑社的和諧與繁榮。

經文辦事處朱永昌副處長出席致詞。（記者李怡╱攝影）
經文辦事處朱永昌副處長出席致詞。（記者李怡╱攝影）

朱永昌表示，榮幸代表賴銘琪處長參加總支部舉辦的國父逝世98周年大會。回顧國父革命歷程，百折不回，在歷經10次失敗後，終於推翻專制政權，建立亞洲第一個民主共和國中華民國。國父一生一心為國，以建設中華民國為民有、民治、民享的國家為念，鞠躬盡瘁，死而後已。國父逝世將近一百年，今天中華民國在台灣經數代人的努力，人民得享自由、民主、富裕的生活，得來不易，相信也符合國父的般殷期待。

隨中華傳統文化協會會長趙川三、中國國民黨海外部副主任鍾維君等分別致詞，講述國父生平事跡，緬懷他一生「為公為民、大公無私」的情懷。

多位與會代表表示，國父孫中山先生是世界級的近代史世紀偉人。國父天下為公、世界大同的思想，成為了今天的普世價值。國父首創的三民主義、五權憲法、建國方略、建國大網，更是國家現代化的經世治國寶典。國父一生為國為民嘔心瀝血，創建了亞洲第一個民主共和國，就是希望全體國民世世代代都能過上安和樂利、自由民主均富的好日子。中華民國在台灣成功的治理，就是最好的明證。雖說中華民國國運多艱，常常面臨很多的逆流，但都能在國父百折不撓的精神，和三民主義恩想的感召指導下，每一次的國家危難，都能最後撥亂反正，藍天再現。

參加紀念大會還有金山華僑文教中心主任蘇上傑、中國國民黨駐美國總支部常委於愛珍、中央評議委員洪讀、張人睿、徐楚南、李學英、楊子超、陳伯豪，雙十國慶籌備委員會共同主席林炳昌，中華總會館代表、肇慶總會館主席司徒仲山、合和總會館主席余健全、五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢、美洲秉公總堂總理周達昌、美洲合勝總堂總理梁國緯、陳潁川總公所總理陳杏超、屋崙中華會館主席鄭品麗等僑界領袖及僑務榮譽職員。

中華民國 國民黨 舊金山

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