矽谷銀行倒閉波及 舊金山經適房項目恐陷入危機

矽谷銀行倒閉讓舊金山經適房項目陷入危機。（記者李怡／攝影）

矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）上周五突然倒閉後，仰賴於矽谷銀行信用貸款 的舊金山 經濟適用房項目（Affordable Housing）可能因此面臨危機。該銀行的客戶中不僅有科技初創公司、小企業，還有非營利組織與經濟適用房項目開發商。

舊金山市長住房和社區發展辦公室發言人史坦利(Anne Stanley) 表示，正在統計所有可能受到影響的經適房開發項目。目前已確定直接受到溪谷銀行倒閉影響的項目，是位於市中心有112個住宅單元的「The Kesley」。開發商本來預計在10日完成一筆矽谷銀行5200萬元貸款，因銀行倒閉交易無法進行，導致住房開發項目已停工。

史坦利表示，正在與所有市經適房開發商取得聯繫，以確認哪些組織在矽谷銀行有賬戶或是貸款，且同時等候市主計長辦公室的指示。非營利組織 YIMBY Action 執行董事長佛蒂（Laura Foote） 估計，舊金山多達 20 個經濟適用房項目可能會受到影響，導致工期延誤或是工人工資發放困難。

佛蒂在推文中表示，許多經適房開發商，正在等候聯邦官員在未來幾天和幾周內採取行動。因經適房的獲利空間小，對工期的準時性要求高，一旦延誤很可能項目就難以維持動工。

矽谷銀行的網站顯示，在過去 20 年中，已參與為經適房提供超過 20 億元的貸款和投資。其中包括自 2014 年以來的 16 億元貸款。參與項目包括位於田德隆地區一處83單元住宅，和位於南市場區的 Columbia Park 公寓翻新工程。

加州參議員威善高表示，矽谷銀行的突然倒閉對科技行業來說是場危機。科技又是就業和稅收的主要來源。最重要的是政府、科技和金融領導人必須盡快拿出方案，確保不會蔓延和拖累科技行業和影響區域經濟。

威善高說，在舊金山一些小餐館和一家自行車店受到矽谷銀行倒閉影響，已經無法支付工資。如問題得不到解決，舊金山的經濟適用房項目也可能會被擱淺，因開發商依賴矽谷銀行的信用貸款。

矽谷銀行突然無預警倒閉，雖然立即由聯邦政府接手，並公告13日會重啟銀行的運作，保證存款人可在聯邦存款保險公司(FDIC)的保險下，領取25萬元以內的存款保險，但仍引起矽谷科技業與新創界的動盪。由於矽谷銀行經營的客戶大多為新創業的中小型企業，資金流動的應變能力也較低，因矽谷銀行倒閉出現的連鎖反應還將會逐漸呈現。