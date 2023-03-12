串流媒體Roku近5億存矽谷銀行 多未投保

總部位於聖荷西的流媒體巨頭Roku披露，其超過四分之一的現金，大約14億元，存放在倒閉的矽谷銀行，而且主要是未投保的存款。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷銀行 （SVB）倒閉所造成的連鎖效應，才剛剛開始。總部位於聖荷西的串流媒體巨頭Roku披露，其超過四分之一的現金存放在倒閉的矽谷銀行，而且主要是未投保的存款。Roku的披露，說明矽谷銀行倒閉的影響可能比預期更為廣泛。

超過1/4資金不確定能否取回

Roku在周五提交給美國證券 交易委員會的監管文件中聲稱， 截至2023年3月10日，該公司的現金和現金等價物總額約為19億元，其中大約4.87億元存在矽谷銀行，估計占Roku現金和現金等價物餘額的26%。

而且Roku表示，在矽谷銀行的存款大部分沒有保險 。Roku不確定何時或是否能夠取回其在矽谷銀行的存款。

聯邦存款保險公司FDIC已经於周五早上介入，接管了矽谷銀行的控制權，並關閉了公司大門。

Roku財務人員證實，矽谷銀行已經無法登入在矽谷銀行的帳戶。據說周一會開放，但是只能動用FDIC的存保額度之內的存款，即25萬元

FDIC只為最多25萬元的存款提供保險，超出的金額則不提供，儲戶可自願投保。FDIC在一份關於銀行關閉的公告中表示，未投保的儲戶將收到其未投保資金剩餘金額的接管證書。隨著FDIC出售矽谷銀行的資產，未來可能會向未投保的儲戶支付股息。

然而這個「未來」很模糊，FDIC沒有準確定義付款金額和程序。這可能會給未投保的儲戶帶來很大的不確定性。

Roku：仍有足夠現金可營運

專家們擔心，與高科技、生物和醫療保健行業連結緊密的矽谷銀行倒閉，將給科技初創企業帶來嚴重的現金流問題。Roku的情形表明，即使一些大型科技公司，也可能因矽谷銀行的倒閉而面臨相當大的財務挑戰。

更糟糕的是，一些報告表明，矽谷銀行93%的存款都沒有銀行監管機構的保障。

儘管未受保存款的命運前景不明朗，但Roku樂觀地認為，目前仍有足夠的現金，在可預期的未來繼續營運。Roku在提交給美國證券交易委員會的文件中表示，「儘管矽谷銀行倒閉，公司仍然相信現有的現金、現金等價物餘額、以及營運產生的現金流，在未來12個月或更長的時間裡，足以支持公司營運、資本支出以及履行現有合同。」

據悉，Roku剩餘的14億元現金和等價物分布在幾家大型金融機構。