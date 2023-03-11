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暴風雨再襲加州防洪災 氣象局籲做撤離準備

中谷地區周末將臨暴風雪 當局籲備好沙袋、隨時撤離

記者江碩涵／中谷報導
風暴襲擊，雨量暴增，中谷地區水庫已開始洩洪。（翻攝自KCRA3）
風暴襲擊，雨量暴增，中谷地區水庫已開始洩洪。（翻攝自KCRA3）

這周襲擊加州風暴相當強勁，由於強降雨和陣風，可能導致洪水，風暴也將在高海拔地區帶來降雪。州長紐森已於9日晚間要求總統發表緊急聲明，並獲得批准，將全力支持風暴應對工作。目前全州已知有2人因風暴而死亡，9400人接到疏散命令，周末中谷地區山區恐將面臨大風雪，民眾務必注意。

根據中谷當地媒體KCRA3報導，由於強降雨和陣風，可能導致洪水，風暴也將在高海拔地區帶來降雪，史丹斯勞縣（Stanislaus County）緊急服務辦公室已向莫德斯度（Modesto）地區發出疏散警告，尤其是南第9街以東和Avon Street以西的區域，恐將面臨洪水危機。

風暴襲擊，中谷地區周末將面臨降雪、暴風雨和停電危機，已有部分地區出現積水，開車得...
風暴襲擊，中谷地區周末將面臨降雪、暴風雨和停電危機，已有部分地區出現積水，開車得小心注意安全。（翻攝自KCRA3）

中谷地區因為有大片山脈，山區恐將面臨暴風雪的危機，政府也明令要求民眾不要貿然上山，注意山區安全。加州緊急服務辦公室已為受冬季風暴影響的居民開設了幾個避難所，如想知道更多避難所訊息，可查詢網站

史丹斯勞縣緊急服務辦公室已向莫德斯度地區發出疏散警告，紅色區塊是危險區，應撤離。...
史丹斯勞縣緊急服務辦公室已向莫德斯度地區發出疏散警告，紅色區塊是危險區，應撤離。（翻攝自KCRA3）

另外，沙加緬度電力和應急機構也為周末風暴做好準備。沙加緬度公用事業部（Sacramento Municipal Utility District, SMUD）表示，由於下雨和刮風，掉落的樹枝有可能干擾電線和基礎設施，SMUD正在密切監測天氣狀況，以根據需要進行調整，並增加許多待命的員工，隨時因應即將面臨的潛在停電危機，目前預估有200名團隊成員準備好全天候待命。

沙加緬度縣府也要求民眾，如果居住在潛在的洪水區，請確保已經準備好沙袋，確保可以隨時撤離，不要等到水淹上來才開始準備，另外也注意不要開車穿過積水，相當危險。

風暴 洪水 加州

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