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灣區機場將採「人臉辨識」通關 隱私問題引質疑

編譯組／灣區電
灣區機場可能採取人臉辨識查驗入出境旅客身分。圖為聖荷西國際機場。(圖取自聖荷西國際機場官方臉書)
灣區機場可能採取人臉辨識查驗入出境旅客身分。圖為聖荷西國際機場。(圖取自聖荷西國際機場官方臉書)

為了更快速通關進入美國，現在最重要旅行工具就是「人臉」。

灣區所有三個大機場正在部署新的臉部識別技術，稱為「Simplified Arrival」，篩查入境國際旅客。聖荷西機場還將追蹤部分離境旅客，運用此技術捕抓冒名者，並且有效處理其他旅客事宜。美國海關與邊境保護局人員賀頓(James Hutton)表示，臉部識別技術可獲得即時驗證，攝影機立即識別身分。

過去長久以來仰賴的護照掃描與蓋章等舊有方法，已經消失。全美所有238個國際機場、13個海港、以及北方及南方邊界，對處理旅客策略進行了重大改革，在海關官員安裝攝影機。這項新技術於2020年引進灣區機場，並於去年6月在所有入境口岸完成裝設。TSA探員正在聖荷西國際機場與其他機場部分離境航班安檢登機路線，進行類似設備安裝。

賀頓指出，臉部與航班訂位相關文件符合，可簡化登機過程，若可確認通過TSA安檢與登機入口的是同一人，就無需出示護照。當搭乘飛機進入美國，旅客到達海關站，攝影機會拍下臉部，電腦會根據圖像檢查照片，對照出示給美國政府的護照或簽證。

若攝影拍攝照片與電腦數據庫照片相符，則無須再出示護照。「國家標準與技術研究院」(National Institute of Standards and Technology)發現，臉部生物識別技術的準確率近99%。

賀頓表示，臉部識別將加快入境篩查，可讓海關人員專注在其他問題，包括來美國與旅行目的、停留多久等。他強調，面試並沒有被取代，而是讓過程更有效率。「Global Entry」系統也採用人臉比對技術。若照片與系統不符，會恢復到傳統流程，海關人員要求檢查護照，並可能要求提交指紋，還可能詢問更「強硬」的問題。

入境掃描後，美國公民的照片將在12小時內刪除。外國人照片永久儲存在安全的美國安全部系統。美國人可選擇以原有方式驗證身分。14歲以下未成年人與80歲以上老年人可豁免。但每個外國公民都必須參加，若他們過去從未進入美國，可能被要求提供指紋。

不過，人臉辨識也引發隱私問題。批評人士認為，與指紋識別相較，人臉辨識技術更有可能對隱私產生威脅，並成為間諜工具。因為可能是在不知情或不同意情況下，透過公共攝影機進行監視。

機場 攝影 灣區

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