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前Theranos高管 荷姆斯前男友申請延期入獄被駁回

編譯組／灣區10 日電
法官駁回Theranos高管巴爾瓦尼延期入獄的要求。(美聯社)
法官駁回Theranos高管巴爾瓦尼延期入獄的要求。(美聯社)

聯邦法官駁回Theranos前高管巴爾瓦尼(Ramesh“Sunny”Balwani)在他與前女友荷姆斯(Elizabeth Holmes)策畫的血液檢測公司騙局罪行提出上訴期間，維持自由的請求。9日晚間公布長達17頁的裁決，促使今年57歲的巴爾瓦尼，距離開始近13年監禁刑期又更接近一步。陪審團去年裁定他犯有12項詐欺與共謀罪。

巴爾瓦尼定於3月16日向監獄報到，除非他能在聯邦上訴法院動議贏得緩期執行。律師表示，他們計畫提出動議。他原定報到日期為3月15日，但法官達維拉(Edward Davila)發布的命令中，他獲得額外一日自由。

根據法庭文件，除非上訴法院裁定他可維持自由之身，否則已被勒令到亞特蘭大聯邦監獄報到。達維拉判處巴爾瓦尼刑罰、拒絕他在上訴期間保持自由的請求，並建議他在隆坡科(Lompoc)監獄服刑，這個機構距離他接受審判的加州聖荷西法庭約250英里。

法官駁回巴爾瓦尼上訴期間保持自由的請求，此舉對Theranos執行長暨創辦人荷姆斯來說，不是好預兆。荷姆斯的律師曾請求達維拉、允許荷姆斯在對四項投資人詐欺與串謀重罪定罪提出上訴期間免於入獄。3月17日將舉行聽證會，嘗試說服法官允許在上訴案件獲得解決之前保持自由。

39歲的荷姆斯訂於4月27日開始服刑超過11年。這將導致她與兩名幼子分離。儘管荷姆斯與巴爾瓦尼分別進行審判，但被指控內容有本質相同的罪刑，核心是把Theranos血液檢測系統、吹噓為醫療保健領域的革命性突破。這個計畫讓公司成為矽谷明星，從投資人籌集近十億元。但技術並未有效，Theranos倒閉，也顯露矽谷貪婪與自大。

律師指出，巴爾瓦尼的非暴力歷史與過去在印度的慈善工作，是他可保持自由的理由，不會對社區造成威脅。不過，儘管達維拉法官同意他沒有逃跑風險也不具危險，但仍不足以讓他推遲入獄時間；審判期間，未能找到可推翻陪審團裁決的證據。

荷姆斯 監獄 檢測

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