Theranos案 聯邦檢察官求償9億 荷姆斯拒絕反對

聯邦檢察官要求賠償9億元，Theranos創辦人荷姆斯反對。(美聯社)

Theranos創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes)反對聯邦檢察官要求她賠償9億元，辯稱她的罪行並未被證明是導致她所創辦血液檢測初創公司倒閉的原因，她的詐欺 行徑，也並未集結吸納所有投資 人資金注入到公司。

聯邦檢察官上個月提出動議，要求法官達維拉(Judge Edward Davila)下令、荷姆斯應支付8.78億元賠償金。荷姆斯於2022年1月被判犯有四項詐欺罪、欺騙創公司投資人。達維拉並判處她超過11年有期徒刑，並下令自4月27日開始入獄。荷姆斯正在爭取延期入獄，直到上訴結束。

根據荷姆斯日前在聖荷西美國地方法院提交文件指出，達維拉1月命令裁定，檢察官並未證實Theranos公司是因荷姆斯犯罪行為而倒閉。她進一步指出，檢方並未「證明被害投資人在決定投資時，是依據詐欺違法行為而做。」荷姆斯爭辯表示，達維拉「應該拒絕下令賠償。」

達維拉的命令內容，將荷姆斯犯罪而造成投資人損失的金額定為3.81億元。但檢察官指出，從法律上來說，賠償損失金額計算標準與量刑標準不同。檢方援引歸還詐欺受害人全部投資金額的歸還法律先例，荷姆斯應賠償她在「計畫過程的犯罪行為而直接受到傷害」投資人的全部損失金額、共8.78億元。

然而，荷姆斯支付賠償金能力仍受到存疑。根據法庭文件，她表示，她基本上沒有任何有價值資產。荷姆斯賠償聽證會定於3月17日舉行。法官達維拉將權衡雙方論點、評估荷姆斯詐欺受害人提交認為損失的陳述。

刑事辯護律師柯恩(Carrie Cohen)認為，聯邦調查人員將搜查屬於荷姆斯的資金或資產，將皆用於償還投資人。若她實際上沒有資產也沒有收入，可能就會尋求未來的收入。

荷姆斯已與美國證券交易委員會(SEC)達成協議、2028年之前禁止擔任上市公司的主管或董事。她是否會將在服完刑期後的收入用於賠償，目前尚未知。