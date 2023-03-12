市長話金山／為治安 請挺警員加班撥款

市長與市議員。

親愛的讀者們：

居民、上班族和商戶都常說到公共安全是市內的首要問題。而現實就是，大家都感到不安全。亦正因如此，我與來自華埠、南市埸區、日落區、田德隆區和多個社區共同呼籲支持幾項重要的公共安全倡議，以幫助維持警察 服務，支援保留和招募警員，增加對露天毒品 交易的起訴，並透過社區大使計畫擴大非警務的替代方案。

呼籲的四項具體行動是：

●立即提供加班撥款，以確保警員可以繼續應對毒品交易、入屋爆竊、零售盜竊、暴力犯罪進行逮捕，並能夠應付電話求助。

●加強留用和招聘策略，以防止進一步流失警員，並長期鞏固警隊。

●透過在地區檢察官辦公室增加專門負責處理毒品芬太尼銷售案件的檢察官，增加對露天毒品交易起訴。

●繼續在田德隆區和市中心地區開展大使計畫，歡迎居民、上班族和遊客。

加班撥款：補充預算

2700萬元的補充撥款將確保警方擁有繼續滿足當前服務水準所需的資金，包括調查和遏制毒品交易和非法使用毒品、減少槍枝暴力、凶殺和暴力犯罪等的能力。

重要的是，補充撥款可以防止強制性的服務削減和招聘凍結。如果這項補充撥款不獲通過，主計長將被要求在6月財政年度結束前凍結招聘和加班支出，這將大大降低巿內警務水準。

再次感謝那些前來支援這筆撥款的集會人士，提案已獲得安排在財政委員會議程，我們將繼續推動市議會通過這些重要的資金來源，用於警察和非警務替代措施。感謝支持提案的市議員司嘉怡、孟達文、麥德誠及殷嘉立。

加強挽留和招募：新警察合同

作為解決警務人員嚴重短缺的一部分，上周二我提出立法希望通過與舊金山 警員協會的合同批准，這是在挽留和招募警員方面邁出的重要一步。

過去三年，警員人手急劇下降，舊金山現在比2019年少了331名警員，比警員配置分析建議標準少於541；而許多現任警員亦已符合退休資格。

新的警察合同協議將透過包括大量留用獎金來幫助阻止有經驗的警員離開舊金山警察局。合同還將幫助招聘新警員，使舊金山成為灣區薪酬最高的起薪地方，同時也為希望有意轉往其他警區的警員留在舊金山，該協議還會支援警員及其家人，包括在警員強制加班和超時工作等提供育兒支援。

增加對露天毒品交易起訴：地檢官補充撥款

我還在「警員加班補充案」提出了一項配套立法，為地區檢察官辦公室的另外三名檢控官提供近20萬元的補充撥款，專注於處理露天毒品交易。

自2022年地方 檢察官謝安宜的任命和選舉以來，市內毒品銷售案件的控告率從75%上升到90%。 此外，與上季同期相比，聆訊增加了84%（2022年7月至2023年2月）。

●起訢525宗嚴重毒品銷售案件，而上屆地檢處同期為290。

●430人因嚴重毒品而被聆訊，而上屆同期為234人。

繼續在田德隆和市中心開展大使計畫：延長合約

1月時，我提出為兩個大使計畫延長合同，涵蓋田德隆區、中市場地區、市中心和旅遊區。這兩個計畫都給它們所在的地區帶來了積極的變化。

目前，我們有很多工作需要做好，以長期穩定執法，同時透過讓警察巡邏，以及透過大使計畫一同合作的方案，繼續提供基本服務。市內各社區都正要求資源，我們將積極回應他們的訴求。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！