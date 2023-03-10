金山百老匯街開大麻店 抗議聲中…規委會准了

反對開設大麻店的華埠長者們湧入規畫委員會，並在公聽階段發言。（記者張曼琳／攝影）

位於舊金山第三區百老匯 街（Boardway）100號開設大麻 店的項目，遭到大批華裔反對。自上月9日，市規畫委員會（Planning Commission）決定將該大麻店項目推遲至本月9日再做決定。經過長達約3小時的公聽和討論後，規畫委員會五票全數通過了該大麻店項目。

當天反對開設大麻店的華埠 長者們湧入規畫委員會，並在公聽階段發言。現場提供國語、廣東話以及台山話的同聲翻譯。公聽階段持續三個小時，大部分發言者反對開設大麻店，原因多為該店距離同樂（Tung Lok）育兒中心和KaiMing學校距離太近，擔憂對下一代帶去不良影響。

也有少數的長者拿著寫有「支持藥用大麻」告示牌，發言指出他們是居住在百老匯街附近，因醫療原因需要使用大麻的長者。因公寓規定他們不能在自己的家中吸食大麻，如果在此有大麻零售店和吸食空間，將令他們的生活更加便利。

反對者憂不良影響

華埠青年會（YMCA）運行主任、同樂育兒中心負責人朱啓榮他說：「我們的首要任務始終是為我們的孩子和家庭提供一個安全的環境。 我們認為零售大麻店的開業，將對我們做出的努力產生負面影響，」

他表示，目前該育兒中心有40名學生，超過三分之二的孩子每天步行到該中心上課。如果大麻店離育兒中心太近，可能會出現一些問題，希望規畫委員會將兒童和家庭的安全放在首位。

一位女性華裔社區人士在場表示，該大麻店的出風口直對KaiMing學校操場距離不到20呎，並表示該市註冊大麻店許可的要求中，有一項鄰里良好政策，要求業主在開店前，進行社區外展以獲得社區支持。但具她所知，鄰居們此前並未收到相關信息。

她還表示，附近社區中居住了不少長者、婦女以及兒童，大麻吸食者可能會對上述人士產生不良影響，她認為吸食吸食大麻後，「他們會感到興奮、焦慮或無意識的恐慌，做出無法控制的行為，甚至可能做出攻擊行為。而這樣攻擊性行為可能會給兒童和居民帶來焦慮和恐懼以及其他不安全事件，」

這名女子情緒激動，在發言時間結束後仍堅持繼續發言，市規畫委員會不得不請舊金山縣警將其驅離會議室，為此會議暫停約五分鐘。

贊助人：不排毒煙霧

百老滙街100號大麻店的贊助人麥克森（Lawrence Michelson）則上表示，將對吸菸室對的位置進行修改，並額外修改出風口，希望能提出符合公共衛生部要求的解決方案。

對於社區外展和「我們的鄰里良好政策」（Neighborhood Good Policy），他表示，此前已經向鄰居發出通知，其中包括Broadway Cove公寓樓的每個單元。他將和郵寄公司確認相關情況。

麥克森還表示，朱啓榮曾要求他與未收到通知的社區鄰里進行面對面或視頻會議，此前他召開一個有中文翻譯的講解會議，但他卻在會議期間被要求離開，「人們坐在地板上用撕毀床單簽名，這對我作為會議主持來說是非常敵對的環境。」