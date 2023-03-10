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過去兩年 金山警察加班暴增54%

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山聯合廣場加強安保的巡警。（記者李怡／攝影）
舊金山聯合廣場加強安保的巡警。（記者李怡／攝影）

9日來自舊金山市主計長辦公室數據顯示，2017年至2022年間，舊金山警察局的薪資支出增加了8890萬元。舊金山警局表示，在過去五年中已記錄的警員加班時間逐漸增加。相比之前，2021年至2022年間警員加班時間猛增了54%。

曾任警局媒體發言人的第六區市議員麥德誠(Matt Dorsey) 表示，舊金山警察局的全職警察比2017年減少了335人，截至今年1月共有1537名警察。警局需要2100餘名宣誓警員才能滿足舊金山市的需求。因現在街道巡邏與應對突發事件的警察越來越少，不得不讓現有的警員加班或延長工作時間。

據了解，舊金山警察局加班費用的標準是正常工作時薪的1.5倍。如警力再不斷地流失，加班的薪資成本會更高。除了更高的加班費成本外，警察局代表人員表示，舊金山地區的生活成本增加了20%以上，持續增加的生活成本讓警局在2019和2020財政年度，將工資提高了3%，預計到今年7月，工資率將再增加6%。薪資提升之後，警局仍然面臨招聘難的問題，且要為工齡久的警員支付更高的薪資。

隨著商業主與居民報告的財產安全、汽車入室盜竊、毒品犯罪增加，目前舊金山市民對於城市公共安全的擔憂達到了白熱化程度。

為了提升舊金山的治安環境，布里德提出了2700萬元警察加班預算。但隨著預算提案受阻，市民對於公共安全的憂慮不斷增加。日落區居民夏傑表示，看到日落區夜間只有7名警員守護的消息後，想搬離舊金山到東灣的兒子家裡居住。

對於市長提出的警局加班補充費用，市議會已有多名市議員表示反對。市議員盧凱莉表示，對於警察局是否有效使用補充資金持懷疑態度：「目前已經有1萬5000個服務電話轉移到消防局和衛生部，為什麼警局還會超支，如提供額外補充，是否會再次超支？」

市議員潘正義是警察補充預算的最大批評者之一。他表示，警局在去年夏天獲得了獎金、加薪和5000萬元的預算增加，七個月後又回來要求增加2760萬元，很荒謬。

儘管布里德2760萬元的預算提案得到了舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins ）、安全巡邏大使Urban Alchemy組織者以及市議員麥德誠、殷嘉立、孟達文的支持，但由於部分市議員強烈反對，導致一場政治衝突正在舊金山市政廳醞釀。

舊金山 警察 預算

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