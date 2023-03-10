警力短缺窘境：日落區13萬居民 夜間僅7警巡邏

在警察加班預算會議上，殷嘉立表示，日落區民眾需要更多警力。（記者李怡╱攝影）

第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）表示，因2700萬元警察 加班預算 的審批受阻，已嚴重影響到日落區民眾安全。因加班費不足，目前日落區晚間值班的警察只有7名，且要服務於13萬居民。他指出，舊金山 一直存在警力短缺的問題遲遲得不到解決，就是因為警局工作長期得不到民選官員重視導致。

殷嘉立表示，這筆警察加班預算對日落區至關重要。因為現在整個日落區在夜間值班的警察只有7名，這幾名警察不只服務於日落區，還要兼顧德利市、雙子峰社區與金門公園社區，為13萬居民服務。警察巡邏一圈的時間需要長達20分鐘，這無疑會影響到出警的時間。「如在未來沒有加班費的支持，這7名警力都很難維繫。」

他指出，一直以來，給舊金山警局的預算都只是滿足了警局基本的服務和開支。如果預算議程再推遲，遲遲得不到通過，那日落區民眾的安全會受到嚴重的影響。

殷嘉立說，日落區已招募六名退休警察作為巡邏安全大使，以補充警力不足，本來預計本月上崗。但因為預算不能審批，也許這六名大使要推遲幾個月才能就職，這期間日落區民眾的安全會受到影響。

殷嘉立辦公室立法助力林文傑（Kit Lam）表示，在過去的一周內，日落區已經接連發生三宗槍擊暴力、搶劫事件。「只在短短的一周內，不敢想像長此以往會發生什麼。 」

「控制預算並不是解決問題的方案」，殷嘉立說，因警察太少，警員不得不延長工作時間加班。如沒有加班預算的補充，警力會更加的流失。「我們需要向未來想要當警察的人釋放信號：舊金山是一個尊重和珍惜警察的地方，這是我們獲得更多警察的唯一途徑」。

日落區民眾丁立堅表示，日落區的很多居民想要更多警察，但是民選官員長期以來跟民眾想到的好像不一樣。他說，應該給警察一種工作上的榮譽感和好待遇，才會有人願意做警察，民眾才能受到保護。看似舊金山是走向了一個警力不足的惡性循環。