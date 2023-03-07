金山警局加班預算案 市議會推遲議程 議員：先重視無家者

是否增加警察加班預算，市議員看法大不同。（記者李怡／攝影）

舊金山第一區市議員、市議會預算 委會主席陳詩敏 (Connie Chan) 推遲了市長布里德 (London Breed) 為警局增加2760萬元加班補充預算的討論議程；且市議員對於是否通過補充預算案，兩種對立觀點旗幟鮮明。

布里德市長2760萬元的預算補充，旨在支付警局街頭巡邏大使的加班工資，與補充退休警察 到巡邏隊伍中來。市長敦促市議會預算委員會在3月8日的會議上討論此案，但預算委員會將聽證日期改為3月15日。

據市長辦公室稱，預算補充是因為警局近年來警力短缺。警員人數逐年下降，目前警員人數比2019年減少了340人。未來還有更多警員退休，導致警察加班時間激增。

布里德發言人Jeff Cretan表示，如果市議會不通過補充預算，會直接影響25名已經接受街頭巡邏大使培訓的退休警察無法就職，也無法將部分警力從文職工作中解脫出來。預算委員會沒有理由推遲討論和通過這筆預算，公共安全必須是舊金山首要任務。

上周，陳詩敏召開媒體圓桌會議，就城市預算規劃介紹了六項公平復甦計畫，包括：以多樣性公平促進地方經濟發展；通過問責制提供高效城市服務；解決無家者問題的區域方法；免費公共交通；兒童與青年看護計畫；可持續基礎設施建設等。她還特別提到，應減少對於各類街頭大使的投入，應該將無家者視為公共衛生危機，與灣區多個城市合作應對。

陳詩敏圓桌會議的觀點，與布里德與2月發布的市情咨文形成鮮明的對比。布里德著重於通過改革稅法、建造更多住房，派遣更多警察上街，以解決露天毒品銷售、零售盜竊等問題，吸引更多企業回歸到市中心。

支持補充預算的市議員司嘉怡 (Catherine Stefani) 表示，由於缺少600名警員，警察局現在需要這筆緊急資金，以便能夠積極開展警務工作，市府應該為公共安全人員提供資金。

市議會警察加班費補充預算討論，需要八票才能通過。目前支持者包括：法案提出者司嘉怡（ Catherine Stefani）、殷嘉立（Joel Engardio）、麥德誠（Matt Dorsey）和孟達文（Rafael Mandelman）發起，市議員梅義嘉（Myrna Melgar）、安世輝（ Ahsha Safaí ）也表示支持。

第5區市議員潘正義（ Dean Preston） 則反對補充預算，他認為警察局在去年夏天獲得了5000萬元預算增加，七個月後又再增加2760萬元，是不可取的。