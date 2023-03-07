大氣河風暴再襲北加 或引發洪水

北加州周末將再次遭大氣河風暴襲擊，可能引發洪水。（美聯社）

氣象學家和氣候科學家周一（6日）表示，一場新的大氣河（atmospheric river）風暴很可能在周四（9日）晚些時候到周五（10日）襲擊北加州 ，很可能給灣區帶來大雨，在塞拉山脈的高海拔地區會有1到3英尺的新雪，隨著暖雨衝擊巨大的積雪，洪水 的風險會增加。

雖然關於這場風暴的細節目前仍不確定，但洛杉磯加大氣候科學家斯溫（Daniel Swain）說，在上周末，計算機模型開始顯示其可能性從10%左右增加到現在的70%左右。氣候專家稱，這場風暴最有可能是1至5級中的3級或4級，最南邊的聖地牙哥和北邊的俄羅斯河都會感受得到。

但計算機模型也顯示，在未來10天內，還有兩到三場大氣河風暴可能會接踵而來。全州許多最大的水庫仍有空間來容納流入的水，大壩運營商在最近幾周一直在增加一些水庫的放水，使該州在進入這場風暴時處於良好狀態。

預計會有多少雨？周四晚上到周日（12日），國家海洋暨大氣總署（the National Oceanic and Atmospheric Administration）預計舊金山、屋崙和聖荷西將有2至3英寸的降雨，聖他克魯茲山和大索爾將有4至6英寸，足以造成使一些道路和小溪被淹的洪水。

沙加緬度國家氣象局的氣象學家漢德（Katrina Hand）說，中央山谷的降雨將有1至3英寸，塞拉山麓將有3至6英寸。她說，降雪將出現在5000至6000英尺之間。

加州的大量積雪是一筆豐厚的財富，它們將在春季融化並繼續填充該州最大的水庫。但洪水專家也一直在緊張地關注著積雪，擔心一系列溫暖的熱帶風暴 可能會使它們比正常情況下更快地融化，引發1997年出現的那種災難性的洪水。漢德說，周五的風暴本身不會導致那種洪災，因這場風暴沒有那麽強烈，也沒有那麽溫暖。

斯溫指出，周五的暴風雪可能會在一些山區社區造成輕微或中等程度的洪水，包括由於積雪的重量導致屋頂坍塌的風險，而雨水又使積雪更加沉重；但洪水量不會多過一月份的時候。

但斯溫說他正在密切關注下周的預測，在巨厚的積雪之上長時間出現風暴和連續暖雨波，將是一個重大的問題。