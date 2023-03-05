北加州漢服社 聯手費羅麗莊園慶「花朝節」

在4日費羅麗莊園舞會廳的花朝節慶祝活動上，北加州漢服社成員扮成花神。（記者葛歆睿／攝影）

北加州 漢服社（Northern California Hanfu Association）與費羅麗莊園（Filoli Historic House & Garden）4日聯合舉辦「花朝節」慶祝活動。據主辦方稱，這是全美國第一個通過展示漢服向主流社會推廣花朝節和中華傳統文化的活動。

可能對很多人來說，花朝節相對比較陌生。它是漢族傳統節日，一般是在農曆2月初慶祝，也稱作花神節。過節風俗各地有所有不同，有出遊、賞花、掛紅、吃花糕等。北加 州漢服社創始人言公子稱，「這是一個特別美好的節日，象徵對春天的渴望，對美麗的渴望。」

雖然已經到了春暖花開的日子，但由於4日當天下雨，原本要在花園進行的活動改在了室內舞會廳。在西式的建築裝潢氛圍中，12名漢服社成員扮成每個月的花神模樣，以極具東方韻味的姿態一一亮相，旁邊的主持人則用中英雙語向觀眾娓娓道來這些花卉在中華文化中的寓意。整個畫面充滿了文化碰撞帶來的衝擊感。

此外，漢服社還準備了歌舞、粵劇、器樂表演，現場也展示了與花相關的書畫、首飾、中草藥，還有一個「洋漢折衷」的甜品台。據言公子介紹，「蛋糕是西式做法，但裡面用了花糕。」她表示，很榮幸能把中國花神舞會帶來有「全美最美莊園」之稱的費羅麗莊園，「在這樣有歷史性的舞廳中展示優秀的華裔美國人文化，真的很棒。」

北加州漢服社成員表演粵劇。（記者葛歆睿／攝影）

霍爾茲曼太太（ Sharon Holzman）看到「洋漢折衷」的甜品台上的蛋糕，驚嘆不已。（記者葛歆睿／攝影）

費羅麗莊園市場部經歷希爾舍（Dani Hielscher）表示，雖然費羅麗以美麗的植物園和歷史建築聞名，但他們致力成為一個文化中心，展示舊金山灣區 多元的民族文化。「我非常興奮能夠有機會講述花朝節的故事。花朝節和費羅麗因都與花有關，走到一起是那麼的自然。」希爾舍也認為，花朝節能夠讓當地社區產生共鳴，因此希望與更多人分享。「知道這個節日，他們以後可能會自己慶祝。」

活動確實吸引了不少美國當地人，現場座無虛席，不少人像霍爾茲曼夫婦（David & Sharon Holzman）一樣，站著看完整場演出。爾茲曼夫婦是費羅麗莊園的會員，通過郵件得知活動，特地前來觀看。他們之前從未見過漢服，一直讚口不絕，也表示很開心能夠了解每個月份的花都代表了什麼意思。爾茲曼先生稱自己在7月出生，今天才知道7月的代表花卉是茉莉，而他一直都很喜歡茉莉花和它的味道。

讓人頗為意外的是，現場也有幾名身穿漢服的「老外」，扎梅克（Mark Zamek）就是其中之一。他穿的漢服是太太Eva Xu幫忙挑選的，太太自然也穿了漢服。二人趁雨過天晴，趕緊在一樹粉花前拍照留念。

扎梅克（Mark Zamek）和太太Eva Xu身穿漢服在一樹粉花前合影留念。（記者葛歆睿／攝影）

近些年，隨著「復興中華傳統文化」的興起，漢服在年輕人中越來越流行。北加州漢服社成立於2017年，現有成員近700人，主要活躍在舊金山灣區及周邊的沙加緬度、蒙特利等地，成員多為在矽谷工作的高科技人士和中國留學生，已舉行過多場漢服活動。

社長黎捷表示，穿漢服不單是因為它好看，更是因為它蘊含了中國歷史與文化的方方面面、點點滴滴。通過喜歡漢服，研究漢服，不斷對中華傳統文化加深了解。

漢服社成員Nicole Xu表示，漢服適合各種身材的人，「不管高矮胖瘦都能穿，它的包容性非常強。」