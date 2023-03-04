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獲200萬撥款 聖荷西改造蒙特瑞路

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
蒙特瑞路目前有6條車道，車輛行駛的最高限速為每小時50哩，被當地人稱為「血巷」。（記者葛歆睿／攝影）
蒙特瑞路目前有6條車道，車輛行駛的最高限速為每小時50哩，被當地人稱為「血巷」。（記者葛歆睿／攝影）

聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）、艾許（Anna Esho）和帕內塔（Jimmy Panetta）日前宣布，聖荷西將從聯邦交通部獲得200萬元撥款，改造蒙特瑞路 (Monterey Road) 以提高其安全性。聯邦政府投資總計1.85億元幫助城市改善道路基礎設施。聖荷西是獲得撥款的45個城市之一。

聖市政府官員表示，將用這筆資金資助一項設計研究，把蒙特雷路從高速公路改造成林蔭大道、增加行人可達性、建設專用的公交車道、和受保護的自行車道，以及其他安全措施。

貫穿聖市的蒙特瑞路是南灣重要的交通走廊。據官員們稱，這條路在1700年代曾經是El Camino Real的一部分。而在過去的幾十年裡，聖荷西境內的9.6哩路段變得越來越危險。

蒙特瑞路目前有6條車道，車輛行駛的最高限速為每小時50哩，被當地人稱為「血巷」（Blood Alley）。根據城市數據，2019年1月至2022年3月期間，這條路上發生了42起死亡和重傷事故、350多起輕傷、大約480起碰撞事故。

三位聯邦眾議員在一份聯合聲明中指出，由於車速過高、沒有足夠的人行道和斑馬線，這條道路不僅危險，還將相鄰社區分隔開來。並表示歡迎有助於改造這條走廊的投資，讓行人和司機都能保持安全，同時連接整個市中心地區。

代表該地區的聖荷西市議員多安（Bien Doan）表示，200萬元對於開始解決長期的安全問題至關重要。「這將幫助我們研究和理解如何為行人、騎自行車的人和司機創造一條更慢、更安全的街道。」他補充說，「不僅如此，我們還需要通過更多景觀美化蒙特瑞走廊。」

多安指出，聖荷西市需要州政府和聯邦政府提供更多資金來全面改造蒙特瑞路，因為「這將是昂貴的」。「我們正在用現有的預算盡力而為，但我們必須爭取更多的資金。」

聖荷西市交通部門發言人海恩（Colin Heyne）表示，預計將在今年年底開始這項研究。此外聖市正在計畫一些機會，讓居民參與新設計。

在過去10年中，聖荷西交通死亡人數從2010年的29人增加到2021年的60人，翻了一倍多。聖市在2022年創下了64人死亡的歷史新高。聖荷西已經確定了17條最危險的街道，其中大部分位於城市東部。官員們在2015年採用了「零願景」項目，分析交通數據並通過安全計劃減少死亡。

聖荷西 眾議員 投資

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