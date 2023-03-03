鎖死里拉德 勇士23分逆轉拓荒者

波爾入帳29分。（記者劉先進 ／攝影）

格林回歸的金州勇士 2月28日晚逆轉23分，以123比105戰勝波特 蘭拓荒者，拿下三連勝，戰績32勝30負，排名上升到西區第五。這也是柯瑞 缺席、柯爾執教以來的最大逆轉分差。波爾29分6助攻5籃板，湯普森三分7中3入帳23分。迪文森佐三分7中5得到15分。

拓荒者的王牌里拉德（Damian Lillard）自從上賽季負傷後減重增加對抗，本賽季得分手段更是精益求精、更上一層樓。他上周日面對休士頓瘋狂射入13個三分，得到生涯最高的71分。此前對陣勇士，他16罰全中。本場比賽，他上半場就12中6，罰球5中5得到19分。但下半場勇士加強防守，他半場三分3中0，沒有罰球，只有6分，全場25分7助攻。

湯普森本場得到23分。（記者劉先進／攝影） 湯普森本場得到23分。（記者劉先進／攝影）

教頭柯爾說，大家很清楚，當里拉德開始得分時，他能做什麼，從比賽一開始的計畫，就是防守他。里拉德在下半場被快速吹罰了三次犯規。當裁判吹罰第四犯時，教練挑戰，但沒有成功。勇士第三節打出39比17分的差距奠定優勢，最終艱難獲勝。庫明加10中8得到16分，數次奉獻暴扣。

湯普森和里拉德是NBA2月份遠距離投籃最多的兩人，湯普森平均每場投中5.6個三分球，里拉德為5.3個。缺席兩場的格林復出，他的右膝有淤青。在次節還剩下9分多鐘時，與尤班克斯（Drew Eubanks）碰撞，左手腕受傷，回到更衣室，大約4分鐘後才回來。本場入帳12分、9個籃板、8次助攻、2次蓋帽和2次搶斷。