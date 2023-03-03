「重探抗戰史」入選亞洲週刊十大好書 揭中日戰爭謎團

「重探抗戰史」被選為亞洲週刊十大好書。（記者李榮／翻攝）

由史丹福大學 胡佛研究院研究員郭岱君，以及來由台灣、美國、中國、日本 四地學者共同參與研究為期多年的中日戰爭研究告一段落，三卷超過百萬字的報告已出版成書。亞洲週刊在月前公布的十大好書（非小說）排行版中，郭岱君的「重探抗戰史」被列為第一本。

「重探抗戰史」是史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institution）與中國與亞太研究學會（CAPRS）合作的跨國研究項目。由台灣、美國、中國、日本四地學者，以國際視野、最新史料、多元角度，探討近代史轉捩點，以及影響中國、台灣、日本、歐美深遠的中日戰爭。作者群除郭岱君之外，還有小谷賢（Ken Kotani）、加藤陽子（Yoko Kato）、肖如平、岩谷將（Nobu Iwatani）、林孝庭、周珞、洪小夏、原剛（Hara Takeshi）、深町英夫（Hideo Fukamachi）、張世瑛、張玉萍、傅應川、黃勇、蘇聖雄。

「重探抗戰史」中對於許多關於中日戰爭未能解答的問題與決策背景，做出解釋與整理。郭岱君舉例，中國與日本在實力懸殊的情況下戰爭打了八年，很多人都好奇既然日本如此強盛，為何要在中國打八年？怎麼不集中精力拿下四川？然而，從史料中可發現，日本早有五號作戰計畫、西安計畫、湖南計畫。只是日軍要進入四川，要不從黃河、或者從長江進入，但兩條路都是天險。

郭岱君說，蔣介石選四川作為基地其實有許多理由，一方面是四川有天險，另一方面是四川能產稻米糧食，而四川也有初步的工業基礎。再來，蔣介石亦清楚黃河與長江恐會被日本所控制，四川畢竟還有後路，可以從西南往緬甸方向走。

她指出，日軍的五號作戰計畫很詳盡，也完成考察與演訓，只是後來日軍又發動太平洋戰爭。日本原本想要在南洋戰場有成果後，再將部隊在調回中國，只不過後來南洋戰場也失利，「日軍不是不想打到四川，是心有餘而力足。」

「重探抗戰史」共分為三卷。第一卷是包含1931至1938年，中日戰爭開始到武漢會戰時期，日本軍國主義興起的由來。內容包含九一八事件、一二八淞滬戰役的過程；抗戰大戰略的形成；國民政府使日軍落入持久戰的陷阱。卷中也深究七七盧溝橋事變的本質、八一三淞滬大戰的重大意義。報告中還指出，中日戰爭帶來的並非分裂，而是中國走向真正統一、建構民族國家的重要階段。

第二卷則是論述1939至1945年，抗戰進入相持階段並與世界大戰合流，歐亞戰局牽動中國戰場，報告中還探討幾個始終真相未明的關鍵問題。例如：日本為何甘冒天下大不韙，在深陷中國戰場且軍力吃緊的情況下發動太平洋戰爭？日軍為何始終未能攻進重慶、為何不直攻四川速戰速決？尤其重要的是攸關抗戰成敗、直接影響戰後國共命運的「一號作戰」，日本為何要傾盡國力發動這項跨廣大幅員、死傷慘重的計畫，企圖打通中國大陸、直通南亞？

第三卷則是集中探討橫貫抗戰時期幾個到今天仍真相未明、眾說紛紜的議題，包括汪精衛與汪政權。東京與重慶間從未中斷的秘密和議、中國為何有那麼多偽政權? 彼此間的關係與互動究竟如何？中共為何能在抗戰中做大？國共敵後關係究竟如何？另一方面，蔣介石為何對侵略者的日本「以德報怨」？為何未能收回東北？中美關係為何突然生變導致美國竟拋棄了不久前才並肩作戰的國民政府？為什麼國民政府贏了抗戰卻輸掉了政權？

郭岱君是史丹福大學胡佛研究院研究員。曾任史丹佛大學東亞研究所、北京大學、復旦大學客座教授，淡江大學美國研究所副教授，中華民國 總統府新聞秘書、第一局副局長、行政院新聞局駐波士頓辦事處主任等職。專長是政治經濟發展、中國政治、中國經濟發展、中美關係、近現代中國歷史檔案研究等，在行政及學術上均有傑出的成就。 她在 2003年起參與胡佛研究院檔案館「近代中國檔案及特藏資料保存與研究」專案，該項搜藏包括國民黨檔案、蔣介石日記、蔣經國日記、中華婦女聯合會檔案、宋子文檔案、孔祥熙檔案等。