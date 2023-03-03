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加州要求Tesla 開放充電站供其他廠牌使用

編譯組／灣區2日電
加州可能成為全美第一個要求Tesla開放充電站給其他廠牌電動車使用的州。(Getty Images)
加州可能成為全美第一個要求Tesla開放充電站給其他廠牌電動車使用的州。(Getty Images)

駕駛特斯拉（Tesla）從舊金山到洛杉磯市中心，行程約需八小時，其中包括停留兩個充電站以及用餐與如廁時間。但是，根據新電動汽車公路行駛規畫工具估計，駕駛另一種類型電動車、進行相同公路旅行，可能需要更長時間，很大原因是無法使用快速充電站。現在，加州立法人士正試圖透過促使特斯拉與其他電動車充電站營運商，向所有駕駛人開放，解決無法快速充電問題。

調查發現，駕駛雪佛蘭Bolt與福特F-150 Lightning卡車，與特斯拉進行相同行程，所需時間更長，主因是缺乏快速充電站、需要更長充電等待時間。特斯拉充電站僅提供與其電動車兼容的充電器，充電站使用專用於特斯拉電動車的插頭，駕駛使用車內支付系統。

電動車倡議人士表示，這個問題引發民眾對潔淨汽車過渡期間的經濟不平等擔憂，因為許多中低收入駕駛買不起昂貴的特斯拉，其最便宜車種價格為4萬3900元。

加州眾議員加布爾(Jesse Gabriel)推動一項法案，要求所有駕駛都能使用新公共充電站，並有通用的充電連接口。這項法案若獲得立法機構與州長紐森通過，加州可能成為全美第一個要求Tesla開放充電站給其他廠牌電動車使用的州，並將擴大特斯拉近來宣布將向非特斯拉駕駛開放部分充電站的計畫。

特斯拉與白宮上月宣布，至2024年底，將提供所有類型電動車至少7500個充電站，包括分布在全國各地高速公路沿線的3500個全新與現有的超級充電設備。此一合作將促使特斯拉獲得大量聯邦經費協助建造更多充電站。特斯拉執行長馬斯克推特發文「幾乎到處都有的特斯拉超級充電站」，特斯拉與白宮達成協議開放充電站使用，並將於兩年內將美國特斯拉充電站網絡規模擴充兩倍。

加布爾指出，他所提出第591號議會法案(Assembly Bill 591)目標為加快開放電動車充電網絡擴展速度，確保加州所有駕駛都能參與快速轉換為零排放車輛的過程。目前，電動車約佔全美所有新車的19%。在加州，特斯拉擁有最大電動車市場份額，約佔所有售出電動車種73%。特斯拉最受歡迎的車型為Model 3，電池續航里程估計為315英里。

特斯拉 電動車 加州

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