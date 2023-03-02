我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

灣區風雨暫停 周五風暴大門將再啟

編譯組／灣區3月1日電
灣區風雨暫停，但低氣壓系統將重啟風暴大門。（美聯社）
灣區風雨暫停，但低氣壓系統將重啟風暴大門。（美聯社）

本周早些時候，加州大部分地區被史上少見的降雨和降雪所覆蓋，大雪罕見地飄落在屋崙和柏克萊的山上，也影響了內華達山脈和南加州的山區。

這種模式將從周三（3月1日）上午開始暫停，一個高氣壓系統的到來會將風暴之門關閉幾天。但是，到了周五（3日），另一個系列的低壓系統將接近西海岸，再次給灣區和內華達山帶來雨雪和暴風。

所以，冬天的風暴之門只是短暫關閉。過去幾天，整個加州的強風、持續的降雨和嚴寒的溫度，在灣區、中部海岸地區（Central Coast）和中央山谷（Central Valley）的城市留下了肉眼可見的雪跡，將內華達山脈的積雪推向了1982-83年冬季以來的最高水平。

冬季天氣的強烈衝擊在周三停頓下來。加州沿海的一個高壓系統在周三上午擴散到灣區和內華達山脈，溫暖、乾燥的空氣將到達全州的各個角落，帶來大部分晴朗的天空和白天持續的溫暖氣候。但是，這一高壓系統對風雪天氣的短暫停頓將只持續到周五下午。

接著，低壓冷空氣系統將重新打開風暴之門：一股強勁西風，將在周五至下周初從日本向加州送來另一系列低壓系統。全球天氣模型預測，到周五晚上到周六（4日）早上，尤瑞卡（Eureka）海岸上空將出現急遽雨雪。這些雨雪帶將在周六下午之前迅速蔓延到灣區，給舊金山灣沿岸的城市帶來半吋到四分之三吋的雨量，而北灣山區和東灣丘陵的內陸城鎮在本周末將看到超過一吋的雨量。

本周末的大部分陣雨將是輕度的，但即將進入北加州的寒冷且不穩定的空氣將可能引起短暫的雷暴，能在灣區和中央谷地產生小冰雹和破壞性的風暴，沙加緬度谷地北部也有機會出現較弱的龍捲風。

陣雪也將在本周末再次蔓延到太浩湖地區，給已蓋滿雪的內華達山脈再加1-1.5呎積雪，在5000呎以上的山峰上會多達2.5呎。如果高壓系統能設法阻止更多的水分進入加州，這些數字在未來幾天可能會下降。

現在看來，一場中等強度的冬季風暴可能會在本月的第一個周末進入北加州，表明這個冬天的潮濕模式不會很快收場。

加州 灣區 風暴

上一則

強制治療精神疾患遊民 布里德、威善高籲立法

下一則

絕食3日結束抗議 華人房東：維權是場持久戰

延伸閱讀

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消
一分鐘看加州／聖安德列斯斷層 8.3強震是上限

一分鐘看加州／聖安德列斯斷層 8.3強震是上限
在聖瑪利諾高調參選加州副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

在聖瑪利諾高調參選加州副州長 華人女婿涉詐 震驚華社
加州新冠緊急狀態 228結束 重創各行各業 全面復甦仍艱

加州新冠緊急狀態 228結束 重創各行各業 全面復甦仍艱
紐森：加州新冠緊急狀態正式結束 感染人數占全美11.7%

紐森：加州新冠緊急狀態正式結束 感染人數占全美11.7%

熱門新聞

為了交地稅，還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

2023-02-27 22:22
特斯拉創始人兼執行總裁馬斯克（右）和加州州長紐森（左）一起宣布了這一消息。（記者葛歆睿 / 截屏）

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

2023-02-23 02:20
由於阿縣暫停驅逐令，房東George Wu起訴租霸的案件，延遲18次開庭，他忍無可忍，決定絕食抗議。（記者劉先進 ／攝影）

租霸賴帳12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

2023-02-26 21:14
Ashley Liu分享下班回家沿途的風景，很不捨得離開。（Ashley Liu供圖）

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

2023-02-27 14:48
劫匪看準機會，等事主回到車中，將包包放在乘客座，還沒有啟動車子離開的時候，打破車窗搶走財物。（受訪者提供）

金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

2023-02-26 00:13
超過21個加州部門的招聘人員與約500名求職者面對面交談。（記者張曼琳／攝影）

薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手

2023-02-24 02:20

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣