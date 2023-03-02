灣區風雨暫停 周五風暴大門將再啟

灣區風雨暫停，但低氣壓系統將重啟風暴大門。（美聯社）

本周早些時候，加州 大部分地區被史上少見的降雨和降雪所覆蓋，大雪罕見地飄落在屋崙和柏克萊的山上，也影響了內華達山脈和南加州的山區。

這種模式將從周三（3月1日）上午開始暫停，一個高氣壓系統的到來會將風暴 之門關閉幾天。但是，到了周五（3日），另一個系列的低壓系統將接近西海岸，再次給灣區 和內華達山帶來雨雪和暴風。

所以，冬天的風暴之門只是短暫關閉。過去幾天，整個加州的強風、持續的降雨和嚴寒的溫度，在灣區、中部海岸地區（Central Coast）和中央山谷（Central Valley）的城市留下了肉眼可見的雪跡，將內華達山脈的積雪推向了1982-83年冬季以來的最高水平。

冬季天氣的強烈衝擊在周三停頓下來。加州沿海的一個高壓系統在周三上午擴散到灣區和內華達山脈，溫暖、乾燥的空氣將到達全州的各個角落，帶來大部分晴朗的天空和白天持續的溫暖氣候。但是，這一高壓系統對風雪天氣的短暫停頓將只持續到周五下午。

接著，低壓冷空氣系統將重新打開風暴之門：一股強勁西風，將在周五至下周初從日本向加州送來另一系列低壓系統。全球天氣模型預測，到周五晚上到周六（4日）早上，尤瑞卡（Eureka）海岸上空將出現急遽雨雪。這些雨雪帶將在周六下午之前迅速蔓延到灣區，給舊金山灣沿岸的城市帶來半吋到四分之三吋的雨量，而北灣山區和東灣丘陵的內陸城鎮在本周末將看到超過一吋的雨量。

本周末的大部分陣雨將是輕度的，但即將進入北加州的寒冷且不穩定的空氣將可能引起短暫的雷暴，能在灣區和中央谷地產生小冰雹和破壞性的風暴，沙加緬度谷地北部也有機會出現較弱的龍捲風。

陣雪也將在本周末再次蔓延到太浩湖地區，給已蓋滿雪的內華達山脈再加1-1.5呎積雪，在5000呎以上的山峰上會多達2.5呎。如果高壓系統能設法阻止更多的水分進入加州，這些數字在未來幾天可能會下降。

現在看來，一場中等強度的冬季風暴可能會在本月的第一個周末進入北加州，表明這個冬天的潮濕模式不會很快收場。