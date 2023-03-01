順應民意 阿縣議會：暫停驅逐令4月29日如期失效

28日因阿縣議會場地仍需保持社交距離和人數限制，很多示威人士並未進入縣議會。（記者張曼琳／攝影）

2月28日阿縣議會場地仍需保持社交距離和人數限制，很多示威人士並未進入，而在隔壁另一大廳觀看縣議會並線上發言。阿縣議長麥利（Nate Miley）表示，關於暫停驅逐令的公共評論，約75名人士想發言，由於時間限制只有46人發言。其中絕大部分為房東 代表，呼籲縣議會廢除暫停驅逐令。最終，為順應民意，縣議會決定暫停驅逐令將不延期，將在4月29日晚上11時59分自動失效。

阿拉米達縣議員郝伯特（David Haubert）是終結暫停驅逐令的支持者；他表示，暫停驅逐令是為確保該縣的所有租戶和房主，能在疫情 流行期間居家隔離。他表示，在去年9月30日該縣終止臨時商業驅逐暫停令，同一天加州結束暫停驅逐令。

郝伯特還指，出自暫停驅逐令實施以來，聽到來自許多房東因該條例而面臨的經濟困難，因此他希望做出改變；「避免貪婪的人玩弄系統。為此不再延期暫停驅逐令。」

華裔縣議員譚蓮娜（Lena Tam）表示，自她上任縣議員，收到關於暫停驅逐令550封電子郵件和88通電話：「難以相信的是，在今天不到5個小時的討論後，我們將看到暫停驅逐令結束的開始。」她贊同結束暫停驅逐令，並表示將考慮其他方式保障住房公平，並支持為房東提供法律援助。

在美國居住30年，來自上海的華人居民Yvone也特意來縣議會聲援George Wu。她向本報表示，作為房東，她特別能理解George Wu的心情。2013年她出租物業時，曾被拖欠一個月的房租時，每天都感到特別的焦慮。她不敢想像George Wu被拖欠房租12萬是何等的絕望，促使他做出絕食的行動。

她還表示，她十分幸運有做房產管理的親戚幫她請律師，向房客發起訴訟，因房客並未上庭，因此她只花費約1000元的律師費，就獲得法院的驅逐令，之後在當地警方等幫助下將房客趕走。

Yvone說：「這筆錢是我交的一筆學費，」從此她都會在租屋前，確認房客的信用分數。Yvone還透露，在疫情初期，她的租客 也因經濟困難而付不起房租，她聽聞後十分緊張，但幸運的是這名租客最後自動離開了。