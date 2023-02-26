我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

冰風暴襲灣區 降雪量破12年紀錄

編譯組／灣區25日電
國家氣象局表示，灣區這幾日的降雪量是自2011年以來最大的一次。圖為一輛鏟雪車正在聖他克拉拉縣漢彌頓山道路清除路面積雪。（美聯社）
國家氣象局表示，灣區這幾日的降雪量是自2011年以來最大的一次。圖為一輛鏟雪車正在聖他克拉拉縣漢彌頓山道路清除路面積雪。（美聯社）

一場來自加拿大的冰風暴24日上午夾帶罕見的強風和閃電襲擊了灣區，造成部分地區積雪高達1呎、樹木傾倒、數十條道路關閉，包括17號公路和聖荷西與海岸之間的主要道路。

這場風暴降下的雪覆蓋了灣區的山峰，從南灣的漢彌頓山（Mount Hamilton）、東灣的狄亞布洛山（Mount Diablo）到北灣區的田默派斯山（Mount Tamalpais），都出現令人嘆為觀止的白色雪景。

國家氣象局表示，這場風暴是灣區自2011年2月25日以來，降雪量最大的一次。氣象學家洛柏（Jeff Lorber）說：「這次的降雪量和範圍都創下了紀錄。」

氣象局的自動感應器顯示，灣區這幾天下雪的地區低至海拔1500呎，但公眾普遍表示，甚至海拔700呎的地區也有降雪。

根據柏克萊加大位於唐納峰（Donner Summit）的內華達中央山脈積雪實驗室（Central Sierra Snow Lab）測得的數據，從21日到24日上午，太浩湖地區的降雪量高達45吋。氣象局的數據則顯示，聖他克魯茲山脈海拔2500呎以上山區的降雪量為10到12吋，東灣和北灣山區的降雪量為3吋，聖荷西以東漢彌頓山海拔4265呎以上山區的降雪量至少有15吋。

對許多灣區居民來說，難得的白雪提供了美麗的景象，還可帶家人上山玩雪。但對於居住在聖他克魯茲山脈的民眾來說，強風、30度低溫和暴風雪是一種威脅。

住在洛斯蓋圖（Los Gatos）上方聖他克魯茲山脈的舒瑞克（Jayne Schurick）表示，這場暴風雪讓她失去了一個5000加侖的水箱，籬笆也被一棵倒塌的月桂樹壓壞了。

舒瑞克說：「真的很可怕，除了半夜打雷，大樹還在凌晨約4時30分時開始傾倒，把我嚇醒了。」

倒塌的大樹和電線桿導致多條主要道路關閉，包括史考特谷和洛斯蓋圖之間的17號公路、多條聖荷西和聖他克魯茲之間的山路、通往半月灣的92號公路、聖馬刁縣山區的35號公路等。

對長期居住在灣區的居民來說，24日上午的風暴重燃了他們對1976年舊金山市中心和其他低窪地區下雪的記憶。

灣區 降雪 風暴

上一則

疫情隔絕3年 中國留學生返鄉 機票沒想像中難買

下一則

庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

延伸閱讀

改善供水系統 聖縣獲聯邦1.15億貸款

改善供水系統 聖縣獲聯邦1.15億貸款
沙魚隊球星 馬洛日球衣號碼退役 聖荷西訂2月25日為馬洛日

沙魚隊球星 馬洛日球衣號碼退役 聖荷西訂2月25日為馬洛日
復興經濟 布里德攜手聖荷西、屋崙 聚焦住房、安全、交通

復興經濟 布里德攜手聖荷西、屋崙 聚焦住房、安全、交通
北加聖荷西急難救助協會 教防詐騙

北加聖荷西急難救助協會 教防詐騙
聖荷西前市長李卡多 有意參選聯邦議員

聖荷西前市長李卡多 有意參選聯邦議員

熱門新聞

特斯拉創始人兼執行總裁馬斯克（右）和加州州長紐森（左）一起宣布了這一消息。（記者葛歆睿 / 截屏）

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

2023-02-23 02:20
亞裔女子Michelle Young 16日在舊金山的Muni公車上，經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊，「愚蠢的華人」。還扔雞蛋砸見義勇為的阻止者。（視頻截圖）

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

2023-02-19 22:21
超過21個加州部門的招聘人員與約500名求職者面對面交談。（記者張曼琳／攝影）

薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手

2023-02-24 02:20
州總檢察長邦塔21日聯合聖地牙哥人口販賣專案組舉行線上記者會，說明執行「更好途徑行動」的成效。（記者劉先進／翻攝）

加州檢探訪性販運：嫖客像去快餐店「得來速」排隊買春

2023-02-22 01:10
法庭文件透露，Theranos創辦人荷姆斯已生下第二個孩子，並試圖再度延遲因詐欺重罪刑而即將入獄的時間。(Getty Images)

Theranos詐欺案主犯 荷姆斯生第2子 試圖再延遲監禁

2023-02-25 11:08
最新研究報顯示，矽谷的財富差距進一步擴大。圖為南灣無家可歸者營地一角。（美聯社）

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

2023-02-19 00:23

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件