冰風暴襲灣區 降雪量破12年紀錄

國家氣象局表示，灣區這幾日的降雪量是自2011年以來最大的一次。圖為一輛鏟雪車正在聖他克拉拉縣漢彌頓山道路清除路面積雪。（美聯社）

一場來自加拿大的冰風暴 24日上午夾帶罕見的強風和閃電襲擊了灣區 ，造成部分地區積雪高達1呎、樹木傾倒、數十條道路關閉，包括17號公路和聖荷西與海岸之間的主要道路。

這場風暴降下的雪覆蓋了灣區的山峰，從南灣的漢彌頓山（Mount Hamilton）、東灣的狄亞布洛山（Mount Diablo）到北灣區的田默派斯山（Mount Tamalpais），都出現令人嘆為觀止的白色雪景。

國家氣象局表示，這場風暴是灣區自2011年2月25日以來，降雪 量最大的一次。氣象學家洛柏（Jeff Lorber）說：「這次的降雪量和範圍都創下了紀錄。」

氣象局的自動感應器顯示，灣區這幾天下雪的地區低至海拔1500呎，但公眾普遍表示，甚至海拔700呎的地區也有降雪。

根據柏克萊加大位於唐納峰（Donner Summit）的內華達中央山脈積雪實驗室（Central Sierra Snow Lab）測得的數據，從21日到24日上午，太浩湖地區的降雪量高達45吋。氣象局的數據則顯示，聖他克魯茲山脈海拔2500呎以上山區的降雪量為10到12吋，東灣和北灣山區的降雪量為3吋，聖荷西以東漢彌頓山海拔4265呎以上山區的降雪量至少有15吋。

對許多灣區居民來說，難得的白雪提供了美麗的景象，還可帶家人上山玩雪。但對於居住在聖他克魯茲山脈的民眾來說，強風、30度低溫和暴風雪是一種威脅。

住在洛斯蓋圖（Los Gatos）上方聖他克魯茲山脈的舒瑞克（Jayne Schurick）表示，這場暴風雪讓她失去了一個5000加侖的水箱，籬笆也被一棵倒塌的月桂樹壓壞了。

舒瑞克說：「真的很可怕，除了半夜打雷，大樹還在凌晨約4時30分時開始傾倒，把我嚇醒了。」

倒塌的大樹和電線桿導致多條主要道路關閉，包括史考特谷和洛斯蓋圖之間的17號公路、多條聖荷西和聖他克魯茲之間的山路、通往半月灣的92號公路、聖馬刁縣山區的35號公路等。

對長期居住在灣區的居民來說，24日上午的風暴重燃了他們對1976年舊金山市中心和其他低窪地區下雪的記憶。