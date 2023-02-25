樹倒+積雪+結冰 灣區17號高速公路關閉

24日早上，倒塌的樹木、厚厚的積雪和結冰導致17號高速公路關閉。（取自加州交通局第5區推特）

24日早上，倒塌的樹木、厚厚的積雪和結冰導致17號高速公路關閉，而這只是本次風暴 中，灣區 多條關閉道路的其中之一。

灣區從周二開始接連出現歷強風、降雨、降雪和氣溫驟降。周四傍晚開始出現強降水，舊金山下暴雨，北灣、東灣和聖他克魯斯山脈部分地區又下了一輪雪。

國家氣象局12年來首次對灣區的大部分地區發布冬季風暴警告。氣象局表示，海拔2000至2500英尺左右的地區將出現積雪，海拔2500英尺以上地區的總積雪量為3至7英寸。海拔1500英尺以上的地區就能夠看到小雪，海拔越高降雪越大。

連結矽谷和聖他克魯斯山脈的17號高速公路最高點為1800英尺，因風暴破壞，周五清晨被加州 公路巡警關閉。

下午2點左右，在17號公路洛斯加圖附近入口負責執行封路的CHP警員告訴本報記者，他從早上8點就被派到這裡，已經待了六個小時，雖然還有一個小時就能輪崗下班，但不清楚道路何時能夠重開，稱「這就要看大自然母親了」。據他所知，造成封路的原因是紅木莊園（Redwood Estate）地區有倒木攔路，「即使不封路，你開到那裡也過不去。」

根據州交通局和CHP的官方推特，由於雪下得太大，結冰使高速公路無法通行，有多輛汽車被困。17號高速公路沿線有多棵樹和電線桿倒塌。

當局還表示，一輛拖掛貨車在17號高速公路熊溪路（Bear Creek Road）南向車道發生折疊事故（Jackknifing），使問題雪上加霜。CHP估計至少下了六英寸的雪。

周五下午3點剛過，CHP透過推特宣布，17號公路恢復通車。