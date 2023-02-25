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改善供水系統 聖縣獲聯邦1.15億貸款

記者王子涵／聖荷西報導
圖為環境保護署與聖谷水局官員共同慶祝。（環境保護署提供）
圖為環境保護署與聖谷水局官員共同慶祝。（環境保護署提供）

聯邦環境保護署（EPA）日昨宣布，向聖他克拉拉谷水利局提供水利基礎設施融資，以及創新法案（WIFIA）的低成本貸款，總計1.15億元，以此提高當地水利基礎設施的可靠性，其中包括安德森大壩的抗震升級改造。這也是環境保護署發放的第99筆和第100筆貸款。

聖荷西市長馬漢對環境保護署表達感謝。（翻攝自市長馬漢推特）
聖荷西市長馬漢對環境保護署表達感謝。（翻攝自市長馬漢推特）

「回溯2018年我們向西雅圖提供的第一筆貸款，再到今天向聖縣提供的第100筆貸款，環境保護署的創新法案惠及全國5000萬人，並創造了12萬3000個工作崗位。」環境保護署水資源助理署長福克斯（Radhika Fox）說，「確保民眾獲得清潔、安全的水資源是至關重要的。」福克斯表示，兩黨通過的基建法案為環境保護署注資500億元，有效升級社區層面的供水系統。

聖谷水利局所獲得的兩筆貸款，其中一筆為4100萬元，用於支持安全、清潔和自然的防洪項目；另一筆為7400萬元，以支持安德森大壩抗震改造項目的規畫和設計。

聖谷水利局董事會主席巴雷拉（John L. Varela）表示，投資水利基礎建設以及科技革新能夠確保聖縣擁有足夠安全以及清潔的水源。

防洪項目將升級桑尼維爾、聖荷西和周邊區域的渠道修復工作，有效管理可能影響居民區、學校和商業區的降水。此外，聖谷水局還將通過水管侵蝕管理等措施，改善水質，保護野生動物棲息地，增加水道附近娛樂設施的可能性。

安德森水庫作為聖縣最大的水庫也將完成現代化升級，恢復流量、解決地震缺陷。水局表示，此次7400萬元將用於項目的規劃和設計，以推進改善項目關鍵的第一步，建設費用將依靠國家創新法案未來的資金撥款。據悉，創新法案將承諾額外提供5.8億元的援助，用於加速實施灣谷水局近12億元的安德森大壩改造項目。

貸款 投資 復工

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