薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手

超過21個加州部門的招聘人員與約500名求職者面對面交談。（記者張曼琳／攝影）

舊金山灣區 科技業裁員 仍在持續，被裁的員工和畢業生都有找工作的壓力。在另一方面，加州 政府卻面臨短缺和招聘難題，為此加州政府首次在屋崙市中心的州府大樓舉行招聘會，將求職者聚集在一起，介紹潛在就業機會。

23日的「為加州工作招聘會（Work for California Job Fair）」在屋崙市中心的州府大樓大廳舉行，共有超過21個加州部門的招聘人員與約500名求職者面對面交談。

加州行政署署長（Secretary of Government Operations）黃思敏（Amy Tong）作為本次招聘會的領導者參與招聘會中，幫助求職者瞭解州府招聘信息。她向本報表示，十分鼓勵近期被被裁的科技業員工，投身公共事務工作。

黃思敏表示，她在去州府工作之前也為科技業背景，在去年3月被州長紐森任命為行政署長之前，她曾任職首席信息官。她表示，一直以來她都十分關注科技行業動向。

她說：「在最近看到這麼多裁員的消息，我認為州府應該出手相助，在州府有非常多的職位空缺和工作機會。」她表示，往年州府都是等待求職者投簡歷，但在經歷新冠疫情和科技業裁員浪潮後，州府決定改變形勢，讓更多的公眾了解州府各個部門的需要。

黃思敏也指出，可能會有人對在州府上班有所顧慮，認為州府部門的薪水不高，或者灣區居民需要去到沙加緬度（Sacramento）上班。

實則不然，她說：「我們專門出來（舉辦招聘會）就是想告訴大家，州府的薪水和福利都很好，可以很好的平衡工作和生活，工作時間也較為靈活。」另外，現在許多工作都可以遠程進行，居住在灣區的居民，無需搬去沙加緬度上班，這也是本次州府決定在屋崙舉辦招聘會的原因。

加州政府首次在屋崙市中心的州府大樓舉行招聘會。（記者張曼琳／攝影）

黃思敏認為，在州府工作賦予人們「使命感」為社區服務，具備很深的意義。

黃思敏還透露，本次的招聘會為一項試點計畫：「這次只有20多個部門參見，但在州府共有超過100個部門，」她也認為，本次試水非常成功，在招聘會進行至一半時，已有約500名求職者參與其中。同時，她也鼓勵亞裔社區中的雙語人士來州府工作。她說，政府工作並不像大家想像的那樣死板，其實工作氣氛非常活躍，向加州居民提供更好的服務。