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佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

60歲嫌犯狂追婦女喊「殺了你」 金山再爆仇恨案件

記者劉先進 ／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜表示，60歲的嫌疑人基諾浦斯此前在多洛雷斯公園追趕一名女子，同時大喊種族辱罵，並威脅要殺死非裔和西裔受害者。 他被指控有刑事威脅重罪和仇恨犯罪。（記者劉先進／攝影）
舊金山地檢長謝安宜表示，60歲的嫌疑人基諾浦斯此前在多洛雷斯公園追趕一名女子，同時大喊種族辱罵，並威脅要殺死非裔和西裔受害者。 他被指控有刑事威脅重罪和仇恨犯罪。（記者劉先進／攝影）

舊金山地檢長謝安宜22日表示，60歲的嫌疑人基諾浦斯（John Killops）此前在多洛雷斯公園（Dolores Park）追趕一名女子，同時大喊種族辱罵，並威脅要殺死非裔和西裔受害者。 他被指控有刑事威脅重罪和仇恨犯罪。如果罪名成立，他將面臨六年的州立監獄監禁。

執法機構在2月19日逮捕了基諾浦斯，此後一直拘留他。檢察官將在此案中尋求審前拘留，因為他構成了公共安全風險。地檢長辦公室在本案中提出仇恨犯罪的加重罪名指控，是因為檢察官有證據表明，犯罪的動機是對非裔的敵意，如果被證實，將增加被告的刑期。

仇恨犯罪指控要求證明，相關犯罪是由於受害者的實際或感知的殘疾、性別、國籍、種族或族裔、宗教、性取向，或與具有一個或多個這些實際或感知特徵的人或團體的關聯而實施的。如果基諾浦斯被判犯有刑事威脅罪且仇恨犯罪指控被認定為真實，他將面臨六年的州立監獄刑期。

近一個月時間，多洛雷斯公園已經發生兩起被檢方指控仇恨犯罪的案件。1月30日，30歲的西裔男子巴斯克斯（Armando Sanchez Vazuquez），向一名73歲的老人和另外兩名受害者，投擲磚頭和金屬物品時，大喊「滾回中國」和其他污言穢語。他也被指控仇恨犯罪。

謝安宜此前在地檢長辦公室新設立的弱勢受害者科室負責本案起訴。該科室職責是監督對弱勢受害者所犯罪行的起訴，其中包括仇恨犯罪的受害者和大多數涉及65歲以上身體或經濟虐待受害者的案件。

謝安宜表示，在舊金山有一些人因為他們的膚色或他們是誰，而對其他人懷有仇恨和敵意。沒有人應該因為他們是誰而面臨威脅、暴力或歧視。「仇恨犯罪一直是對舊金山各種社區的威脅，我們將在此案中尋求正義，並努力讓基諾浦斯為其行為負責」。

據悉，雖然已經提出指控，但這仍然是一項積極的調查。任何知情者請撥打舊金山警局舉報電話1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭註明SFPD。舉報者可以保持匿名。

仇恨犯罪 舊金山 監獄

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