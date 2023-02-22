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芭芭拉李競逐聯邦參議員 籲改變現狀

編譯組／灣區21日電
加州聯邦眾議員芭芭拉李正式展開參議員競選活動。（美聯社）
加州聯邦眾議員芭芭拉李正式展開參議員競選活動。（美聯社）

聯邦眾議員芭芭拉李(Barbara Lee)21日展開競選聯邦參議員活動。現年89歲聯邦參議員范士丹(Dainne Feinstein)日前宣布，2024年將不競選連任。范士丹宣布將退休之後，加州民主黨眾議員波特(Katie Porter)、謝安達(Adam Schiff)及芭芭拉李先後宣布角逐范士丹退休後留下的參議院席位。

芭芭拉李推文發布錄影帶，展示其個人與公眾事務表現，其中包括學校第一名非洲裔啦啦隊長，保護家暴受害人活動，也是九一一事件唯一投票反對授權使用武力的國會議員。她在錄影帶中稱，參與這次參議員選戰深以為榮。她投身正確的事務行動時從不退縮，加州需要一名強壯、進步派領導，真正改變現狀。

芭芭拉李為國會前非洲裔黨團主席，她15日正式遞件角逐范士丹留下的參議員席位。她與波特、謝安達三位民主黨候選人在加州的政治板塊雷同，三人之間細微的差別，將影響這次選舉的結果。

芭芭拉李目前代表的國會選區，是以自由風氣聞名的灣區，包括柏克萊與屋崙在內。波特目前代表的選區是洛杉磯東南方的橘縣(Orange County)，政治政治氣候較不明朗，曾為保守派重鎮。謝安達代表選區包括洛杉磯與好萊塢、布班克(Burbank)等地。三名候選人中，芭芭拉李現年76歲，波特49歲，謝安達62歲。

芭芭拉李也是國會民主黨領導中官階最高的非洲裔女性，曾任政策與指導委員會共同主席。

芭芭拉李於錄影帶中強調，將不會遭年齡限制，改變現狀永不嫌遲，她永不退卻。目前聯邦參議院中沒有非洲裔女性代表，副總統賀錦麗(Kamala Harris)曾是加州第一位非洲裔參議員；此外布勞恩(Carol Moseley Braun)只擔任過一任聯邦參議員。

參議員 加州 波特

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