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金山缺警645名 麥德誠促提高招聘福利

記者李怡 / 舊金山報導
麥德誠督促人力資源部提升警察招聘福利，以應對警力嚴重不足。（記者李怡／攝影）
麥德誠督促人力資源部提升警察招聘福利，以應對警力嚴重不足。（記者李怡／攝影）

舊金山第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）21日督促市府人力資源部提升警察招聘福利，應自動適用北加州司法管轄區提供的最高警察招聘獎金，並促警察委員會制定在48個月內招聘全職警察人員計畫，以解決目前舊金山警力不足問題。

據最新統計數據，目前舊金山警察局全職警員1537名，比預計需求的2182名警員出缺645名警力。現在有資格退休的警員總數為478名。在過去兩年中，新招聘警員每年不到21名。目前，舊金山的警察人員編制處於歷史上最低水平。

麥德誠表示，警察人員短缺並非舊金山特有的困難，而是全國和全州日益嚴峻的挑戰，應積極制定計畫解決這一問題，只有警力充沛，公共安全治安等問題才可以迎刃而解。他說，提升招聘福利，不只是增加薪資這麼簡單，應包括各項福利培訓，讓警察感覺到受尊重。目前在舊金山灣區阿拉米達市、聖馬刁市、戴利市與海沃市，警員福利比舊金山市要好很多。舊金山可按照加州最高的警員福利標準進行配置。

早前舊金山警察局史考特在回應警力不足問題時稱，目前舊金山有數百名警察空缺，但四分之一面臨退休。目前已經獲得資金支持招募新的警員，但面臨與灣區其他城市的競爭，完成招聘需要時間。

多數民選官員認為，完成足夠的警員招聘是解決舊金山公共安全的第一步。麥德誠表示，太多的公共安全問題，如不著手解決，未來面對犯罪會束手無策。他還提議請舊金山警察委員會成立具有代表性的戰略警察人員招聘工作組，以實施根據不同需求確定不同的招聘方法。

據了解，警察招聘難的一個原因是很難找到願意當警察的人，人們覺得警察這一職務不受尊重。早前多名市議員走進社區，與警察會面交談，了解他們真正所需，並鼓舞警察士氣，讓警察們知道社區需要他們，讓更多的人受到鼓舞申請當一名警察。

警察 舊金山 福利

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