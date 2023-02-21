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家庭總收入6萬以下 金山市府免費報稅服務

記者劉先進／舊金山報導
灣區不少地方為符合資格的家庭提供免費報稅。（記者劉先進／攝影）
灣區不少地方為符合資格的家庭提供免費報稅。（記者劉先進／攝影）

報稅季即將到來，舊金山市長布里德和人力服務局（SFHSA）上周宣布，可以幫助收入在6萬元及以下的符合條件的舊金山人報稅，申請舊金山工作家庭抵扣（WFC），以及其他稅收抵免。符合條件者有望獲數百、甚至數千元的稅收抵免和退款。

由於目前的經濟環境和新冠疫情的影響，舊金山工作家庭繼續面臨經濟挑戰。舊金山工作家庭抵扣計畫，為有孩子的低收入和中等收入家庭提供高達250元的地方稅收抵免，以幫助支付日常開支，如水電費、房租、食品和兒童保育。

布里德說，因為生活成本不斷上升，許多受疫情影響的人仍在為生計而掙扎。舊金山的免費報稅服務，不僅幫助符合條件的個人免費報稅，而且還幫助家庭申請其他退稅和稅收抵免，如工作家庭抵免，對試圖把資金撐到月底的家庭來說是真正的改變。

數以百萬計的加州人沒有報稅，因此沒有得到他們的稅收抵免和退款，致數十億元無人認領。但稅收抵免和退稅可以提供改變生活的資金。工作家庭申請所有可用的抵免，可獲得高達9600元的抵扣。即使是沒有收入的個人和家庭，政府也鼓勵報稅，因為有一些財政援助款項只有通過報稅才能得到。

為了使舊金山人更容易報稅，灣區聯合之路（ United Way Bay Area）、Mission經濟發展協會等組織合作，今年在舊金山幾十個社區地點提供免費的稅務援助，詳見網址https://uwba.org/freetaxhelp/#map。此外，人力服務局在兩個地點(170 Otis Street和3120 Mission Street)提供免費稅務援助。

美國納稅人平均花費超過230元請專業稅務人員報稅。舊金山的免費稅務援助中心，讓報稅人通過稅收抵免使其退稅最大化。免費報稅計畫適用於所有符合條件的人，包括但不限於老年人、英語水準有限的人和需要幫助的殘疾人。國稅局認證的稅務專家準備報稅表，以便報稅人回答問題，並確定是否有資格獲得稅收抵免，如聯邦和州的收入稅收抵免（EITC），兒童稅收抵免和舊金山工作家庭抵扣。

●五分之一符合條件的人 錯過稅收抵扣

國稅局估計，近五分之一符合條件的人錯過收入稅收抵免，因為他們不知道自己有資格，或不知道在哪裡可以找到免費的報稅援助。國稅局認證的服務提供者使人們能夠輕鬆地使用線上工具安全地報稅，或在選定的地點利用送達和親自服務選項。2022年家庭總收入在6萬或以下的報稅人有資格獲得這項服務。

要準備報稅，居民應出示2022年期間所有工作的收入檔，以及他們的社會安全號碼或ITIN，銀行帳戶號碼，一個有效的帶照片的身分證，以及應報告的費用，如兒童保育。除了免費的稅務幫助，人類服務局還可以為申報者聯繫到不收費的銀行帳戶、信用修復服務和財務輔導。申報的最後期限是2023年4月18日，雖然幾乎所有的免費稅務網站都在該日期後截止，但全年都可申請退稅而不會受到懲罰。

要尋找免費的稅務援助申報方案，市民可訪問FreeTaxHelpSF.org或撥打2-1-l。若使用人類服務局的現場報稅，市政府鼓勵提前電話預約，因為需求量很大，或者在周一到周五的上午8點到下午5點之間來報稅。 170 Otis Street電話 (415) 209-5143，3120 Mission Street，電話(415) 487-3240 。

由於工作量大，有些地方可能只提供送件服務，可能無法在當天完成報稅程式。如果需要當天報稅，請通過撥打211，查看UWBA.org免費報稅幫助地圖上顯示的站點資訊，直接聯繫報稅點，或者在報稅員開始報稅前詢問，來確認哪些報稅點提供服務。

舊金山市長布里德和人民服務局本周宣布，可以幫助收入在6萬元及以下的符合條件的舊金...
舊金山市長布里德和人民服務局本周宣布，可以幫助收入在6萬元及以下的符合條件的舊金山人報稅，申請舊金山工作家庭抵扣，以及其他稅收抵免。（記者劉先進／攝影）

報稅 舊金山 退稅

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