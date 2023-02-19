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聖他克拉拉縣4水庫滿水 加州仍未解渴

記者葛歆睿／聖他克拉拉縣報導
Lexington水庫2019年以來首次滿水。（記者葛歆睿／攝影）
Lexington水庫2019年以來首次滿水。（記者葛歆睿／攝影）

一連串的大氣河流為加州乾旱、口渴的水庫注入大量雨水。據統計目前聖他克拉拉縣有四個水庫儲水量已經超過100%。然而，加州水資源廳（California Department of Water Resources）卻指出，乾旱仍未解除。

根據聖他克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District）發布的水位數據，聖縣Coyote水庫水量達到111%，Uvas水庫105%，Almaden水庫104%，Lexington水庫103%。四水庫都超過100%的水量。因水庫已滿，四個地點的溢洪道都已啟動，向下游排放雨水，以防止溢出。

洛斯蓋圖斯居民愛德華（Mark Edward）的家就住在Lexington水庫附近。他表示，自己經常來水庫散步，觀察水庫水位的變化，「最近上漲速度令人驚訝。我已經很久沒看到這裡水位這麼高了，而且在這麼短的時間內漲這麼多。」

根據聖他克拉拉谷水利局網站數據，今年1月1日時，Lexington水庫水量僅為52.6%。但到15日的暴雨中水量升至100%以上。聖他克拉拉谷水利局指出，這是該水庫2019年2月以來首次滿水。Lexington水庫15日開始溢水，水利局正在積極監測，但預計不會出現下游溢流問題。

與此同時，位於莫甘山的Chesbro水庫也幾乎全滿，達到94%；庫比蒂諾聖他克魯茲山脈附近的Stevens Creek水庫則已達到85%滿。

聖他克拉拉縣只剩下最大的Anderson水庫的水量還沒達到一半。由於聯邦授權和11.9億元的抗震改造項目，出於安全目的，水務管理人員有意將安德森的水位保持在較低水平。

據氣象專家指出，到目前為止，2023年的惡劣天氣包括九條大氣河流、一場炸彈氣旋和足以打破灣區部分地區16天降雨紀錄的「鳳梨快車」（Pineapple Express）。只不過，即使經歷了這麼多場降水，就全加州而言，仍未能徹底解除乾旱狀態。

加州水資源廳解釋，一些主要的水庫的水量還是不高，有些水量還不到一半。最新數據顯示。目前加州最大的Shasta水庫水量僅為52%，而歷史同期平均值為83%。

加州 炸彈氣旋 暴雨

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