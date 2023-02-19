芭芭拉李遞件 角逐范士丹留下的參議員席位

加州聯邦眾議員芭芭拉李已正式遞件申請角逐范士丹的參議員席位。（美聯社）

代表加州的聯邦眾議員 芭芭拉李（Barbara Lee）15日正式遞件角逐范士丹（Dianne Feinstein）留下的參議員席位，讓這場已有兩名民主黨 聯邦眾議員加入的戰局，再添一名競爭者。

在國會最年長的議員范士丹14日宣布不再尋求連任後，芭芭拉李向聯邦提交了成立參議員競選籌款委員會文件。儘管芭芭拉李尚未正式宣布參選，但她的參選早已是意料中事。

芭芭拉李的發言人美林（Katie Merrill）表示，芭芭拉李正在提交參選準備文件，預計會在月底前正式宣布這項消息。

在芭芭拉李提交文件之前，民主黨聯邦眾議員波特（Katie Porter）和謝安達（Adam Schiff）已宣布將角逐范士丹已擔任了30年的聯邦參議員席位。

芭芭拉李現年76歲，她最為人知的事蹟是，她是2001年9月11日恐怖襲擊後唯一投票反對美國發動戰爭的國會議員。她是眾議院民主黨領導層中級別最高的非裔女性，目前擔任指導與政策委員會（Steering and Policy Committees）的共同主席。

芭芭拉李長期以來一直是墮胎 權的捍衛者。2021年，她是幾位在國會聽證會上分享自己墮胎經驗的眾議員之一。

芭芭拉李在聽證會上表示，她16歲時懷孕，但當時墮胎在加州是非法的，因此一位家庭友人幫助她前往「墨西哥暗巷裡一家診所」墮胎。

芭芭拉李說，她並未因墮胎手術受到不良的影響，但那個時代許多女性可就沒有這麼幸運。她說：「在1960年代，會造成敗血症的危險墮胎手術是美國非裔女性的主要殺手。」