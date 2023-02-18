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金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

「繼續反仇恨工作」 AAPI峰會提供治安資訊

記者張曼琳／舊金山報導
地檢長謝安宜、市府律師邱信福、舊金山警局局長史考特、舊金山警察局助理局長拉薩、行動隊長法默、指揮官吳俊偉、中華總商會會長劉運方、中華總會館總董李燦桐等社區組織代表在峰會合影。（記者張曼琳／攝影）
地檢長謝安宜、市府律師邱信福、舊金山警局局長史考特、舊金山警察局助理局長拉薩、行動隊長法默、指揮官吳俊偉、中華總商會會長劉運方、中華總會館總董李燦桐等社區組織代表在峰會合影。（記者張曼琳／攝影）

2023年AAPI治安資源峰會（AAPI Summit 2023）15日在舊金山華埠勝利堂舉辦，現場有多個治安資源外展攤位。在三小時的時間裡，市府律師邱信福辦公室、警察局、地檢長辦公室，分別提供了相關治安資訊。

邱信福表示，儘管過去一年仇恨事件數量下降，但遠遠沒有結束。「我們知道，反亞裔仇恨仍在繼續，我們知道每個月還會繼續聽到這樣的事情發生，我們需要繼續反仇恨的工作，直到暴力結束、我們的社區安全為止。」

市府律師邱信福強調社區外展的重要性。（記者張曼琳／攝影）
市府律師邱信福強調社區外展的重要性。（記者張曼琳／攝影）

邱信福表示，他參與了其中的「亞太裔公平預算案」（API Equity Budget），為數百個組織提供1.66億元資金，解決仇恨犯罪根源展開工作。他強調社區外展的重要，感謝負責華埠的中央警局助理局長拉薩（David Lazar）和指揮官吳俊偉（Julian Ng）等警員和社區組織成員為峰會提供的幫助。

他透露，曾與警局進行了為期六個月的對話，討論應對仇恨犯罪問題。他說，2020年2月同樣在勝利堂與中華總會館、華埠商家和亞裔社會活動家一起，因反對種族主義和歧視集會。他希望，本次峰會可團結社區並與社區建立良好關係。

地檢長謝安宜在社區攤位與工作人員溝通。（記者張曼琳／攝影）
地檢長謝安宜在社區攤位與工作人員溝通。（記者張曼琳／攝影）

地檢長謝安宜回憶了84歲泰裔老翁維查遇襲離世的案件，那時正巧是她在辦公室值班。謝安宜說：「我記得那一刻我在問自己，我們的城市怎麼會走到一個外出散步的老人會無緣無故被殺的地步？」自此仇視亞裔攻擊激增，「我們看到缺乏尊重，缺乏同理心和缺乏愛。」

她表示，在她任職地檢長後，將打擊仇恨犯罪為其優先事項，並完善受害者服務，確保受害者能夠獲取所需的任何資源和信息，「無論他們是否會說英語，無論他們的年齡和他們來自的社區。」

本次峰會在華埠勝利堂舉辦，共計三小時。（記者張曼琳／攝影）
本次峰會在華埠勝利堂舉辦，共計三小時。（記者張曼琳／攝影）

警局長史考特（Bill Scott）感謝所有相關機構對警局工作的支持。他表示，過去一年，仇恨事件數量下降的數字未必精確，因為聯邦調查局正在經歷向新系統的轉變，全國部分警察機構尚未採用新系統。他希望仇恨犯罪在未來的持續下降，表示將積極和地檢長辦公室合作。他還提及去年9月，他代表金山警局到白宮與總統拜登會面，研討如何解決全國性的仇恨和歧視。

中央警局行動隊長法默（左一）介紹華埠地區的巡邏警員。（記者張曼琳／攝影）
中央警局行動隊長法默（左一）介紹華埠地區的巡邏警員。（記者張曼琳／攝影）

本次峰會由警局指揮官吳俊偉主持，助理局長拉薩、行動隊長法默（Douglas Farmer）、中華總商會會長劉運方（Donald Luu）以及中華總會館總董李燦桐等社區組織代表參與。

仇恨犯罪 華埠 亞裔

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