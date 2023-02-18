金山州府官員慶農曆新年 新任加州小姐主持

表演嘉賓與一眾民選官員合影。（記者張曼琳 / 攝影）

舊金山 慶祝農曆新年活動不斷，每年一度的州府官員迎新春的活動如期舉行。加州財務長馬世雲（Fina Ma）以及州主計長郭嫻（Malia Cohen）的代表、加州參議員威善高（Scott Wiener）、州眾議員 丁右立（Phil Ting）和楊馳馬（Matt Haney）、加州平稅局委員利伯（Sally Lieber）的代表，17日出席在舊金山州府大樓內舉行的慶祝農曆新年活動。

州府政要官員拿著兔年吉祥的墨寶合影。（記者張曼琳 / 攝影）

當天下午的活動，由丁右立和新任加州小姐梁瀅作為主持人。丁右立在致詞中表示，最近幾周在華裔社區發生的大規模槍案，為社區帶來巨大挑戰。「但一如既往，我們的社區一直保持專注，保持彈性，讓我們更加團結 ，」還表示，慶祝農曆新年提醒大家，家庭慶祝時刻的到來。

官員切蛋糕慶祝農曆新年。（記者張曼琳╱攝影）

丁右立感謝前來一同主持的加州小姐梁瀅。他介紹，梁瀅為南加州大學 （USC）的全優生，出生長大在灣區蘇諾馬縣（Sonoma County）。感謝她抽出時間來此同大家慶祝農曆新年，並為她成為華裔加州小姐感到驕傲。

梁瀅感謝民選官員在此舉行新年慶祝活動。她表示，非常榮幸主持這項活動，並為代表華裔社區感到驕傲。

馬世雲為梁瀅當選加州小姐的成就感到驕傲，並提及去年底開始發行的黃柳霜紀念幣。她說：「黃柳霜是首個登上紀念幣的亞裔女性，百年前在好萊塢的成就巨大。」

州參議員威善高在場用廣東話同大家問好。他表示，在過去幾年疫情期間，在州府大樓舉行的聚會並不多，「但現在看到社區回到這座大樓，十分太鼓舞人心了。」他還說：「這是我們代表社區工作，讓我們的生活變得更美好的地方。」

選區包括舊金山華埠的眾議員楊馳馬感謝此次活動主辦者，並指出，這是他當選眾議員後第一次參加一系列的新年慶祝活動，感謝馬世雲、丁右立辦公室為此做出的工作，並稱讚本月初該市大型花車巡遊為亞洲外最大型的慶祝活動，令人影響深刻。

書法家陸潮基在現場表演書法。（記者張曼琳 / 攝影） 身著傳統服飾表演者在活動中表演。（記者張曼琳 / 攝影） 變臉表演引起圍觀。（記者張曼琳 / 攝影）

官員致詞後，有多樣的中國文化表演，包括變臉、舞獅、書法家陸潮基的現場書法表演，和社區長者帶來的歌唱表演。州府政要官員也拿著兔年吉祥的墨寶合影，並切蛋糕慶祝。在場還有小吃和飲品提供，氣氛熱烈，也為舊金山市的中國新年慶祝落下帷幕。