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被控半月灣槍殺7人 趙春利不認罪 出庭沒流露一絲情緒

記者葛歆睿、編譯組／紅木城報導
半月灣大規模槍案槍手趙春利不認罪。 （美聯社）
半月灣大規模槍案槍手趙春利不認罪。 （美聯社）

被指控在半月灣的兩個蘑菇農場槍殺七人的被告趙春利（Chunli Zhao，音譯），16日對一長串可能導致死刑的重罪和附帶指控表示不認罪。

當天下午，在紅木城的聖馬刁縣高級法院，66歲的趙春利提出無罪申辯，並否認所有指控。他被指控犯有七項謀殺罪，一項謀殺未遂罪，以及一項特殊情況下的多重謀殺指控。趙春利被關押在聖馬刁縣監獄，不得保釋。兩名私人辯護律師被指派代表他。

在周四短暫的聽證會中，身穿紅色囚服、戴著口罩的趙春利通過一名國語翻譯提出抗辯。他拒絕承認所有指控，也放棄了在60天內舉行初步聽證會的權利。法官 宣布下一次聽證會定於5月3日舉行。

趙春利當日全程大部分時間都低著頭，沒有流露出任何情緒。他上周提出多項辯護動議，在聽證會中被媒體拍到落淚。據稱他當時哭得太大聲，以至於法官要求短暫休庭。

簡短的聽證會後，趙春利的律師和聖馬刁縣地檢處因為有上周發布的禁言令，都沒有發表評論。檢察官瓦斯塔夫（Steve Wagstaffe）表示，趙春利拒認罪在意料之中，而在下一次聽證會前控辯雙方都有很多工作要做。「辯方還在審理警方的報告，我們正在等待各種報告。這件事還沒有安排進行預審」此外他的團隊還需要數月的時間審閱驗屍官報告」。

根據執法機關報告，趙春利被指控於1月23日下午早些時候，進入位於半月灣92號公路的加州陶土花園（California Terra Garden）蘑菇農場，用一把半自動手槍開火，殺死了他的四名同事，重傷另一名。然後據稱他開車到附近的康柯德農場（Concord Farms)）再次開火，又殺死了三個人。受害者都是蘑菇農場的農場工人。

槍擊案發生後兩小時，趙春利在聖馬刁縣警長分局外的一個停車場被捕。瓦斯塔夫說，趙春利被捕後，警員在他的車內發現了一張紙條，但他不願意透露紙條的內容。

據稱趙春利告訴調查人員，事情是由他被告知必須為損壞一輛起重車支付100元而起的。這令他感到憤怒，他在獄中接受NBC灣區採訪時曾承認自己犯了罪。

馬刁縣地檢官瓦格斯塔夫表示趙春利拒絕認罪在意料之中。（記者葛歆睿／攝影）
馬刁縣地檢官瓦格斯塔夫表示趙春利拒絕認罪在意料之中。（記者葛歆睿／攝影）

半月灣 加州 口罩

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