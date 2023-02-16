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加州眾議員丁右立提案 陪審員加薪「每日100元」

記者張曼琳／舊金山報導
州眾議員丁右立（左一）、金山地檢長謝安宜（右三）、財務長何世豪（右一）、公辯律師力儲文（右二）以及阿拉米達縣公辯律師伍茲（左二）在記者會上。（記者張曼琳／攝影）
州眾議員丁右立（左一）、金山地檢長謝安宜（右三）、財務長何世豪（右一）、公辯律師力儲文（右二）以及阿拉米達縣公辯律師伍茲（左二）在記者會上。（記者張曼琳／攝影）

加州州眾議員丁右立（Phil Ting）提出的AB881法案，也稱「成為陪審團CA （Be The Jury CA）」法案，旨在將舊金山試點項目「成為陪審團」在全加州推廣。根據該法案，刑事案件審理中的中低收入陪審員的日薪，從15元提高到100元。

15日，丁右立與金山地檢長謝安宜、財務長何世豪、公辯律師力儲文（Man Raj）及阿拉米達縣公辯律師伍茲（Brendon Woods），在金山Bryant街Thomas J Cahill司法大樓前，在支持者簇擁下召開記者會，為AB881法案造勢。

在場支持者，手中拿著各式告示牌表達支持態度。（記者張曼琳／攝影）
在場支持者，手中拿著各式告示牌表達支持態度。（記者張曼琳／攝影）

目前加州法律要求，雇主為被傳喚擔任陪審員的僱員提供休假，但無需支付擔任陪審員期間的僱員工資。 如果雇主不支付他們工資，陪審員在服務的第一天沒有任何收入，在之後陪審期間每日有15元的車馬費。

如果AB881法案通過，陪審員家庭收入低於其所在地區收入中位數的80%，並滿足以下附加標準之一，則有資格獲得每日100元的津貼，附加標準包括：雇主不補償任何陪審員服務 ；雇主不補償預計的陪審時間，以及陪審員為自雇或失業人士。

法案支持者認為，提高陪審員日薪將確保加州能按憲法承諾，為居民提供同齡人組成的陪審團。同時，支持者還表示，有不少潛在的陪審員面臨嚴重的經濟困難，不利於陪審團的多元化。

在15日上午的記者會中，丁右立說：「該法案將令整個加州的刑事陪審團更加公平、更準確地反映他們的社區，使我們所有人更接近憲法的承諾。」他還說：「陪審團的權利是我們司法系統的核心，來自所有經濟層級的個人都有權擔任陪審員，並為此獲得足夠的補償。」在場的支持者，手中拿著各式告示牌表達支持態度。

官員們在一批支持者的簇擁下召開記者會，介紹推進中的新法案AB881。（記者張曼琳...
官員們在一批支持者的簇擁下召開記者會，介紹推進中的新法案AB881。（記者張曼琳/攝影）

地檢長謝安宜表示：「該法案將確保更多加州居民履行公民義務，從而顯著改善刑事司法系統。」她也強調了，確保所有經濟情況的人參與陪審服務，對確保審判公平至關重要。

公辯律師力儲文表示，一般「貧困的被告」通常很難在陪審團中見到「長得像他們或來自他們的社區的人。」他認為新法案「可以開始重新平衡司法的天平」。

在一份舊金山公辯律師辦公室的書面聲明中表示，由於許多低收入家庭無法承受數天、數周或數月的工資損失，因此許多人申請因經濟困難免去陪審員服務。聲明指出，由於族裔間的收入不平等，陪審團的低薪使許多非裔和拉美裔無法擔任陪審員，即使被告或受害者來自他們的社區。

阿縣公辯律師伍茲說：「該法案將使非裔和拉美裔人士更容易擔任陪審員，這將意味著對我們的客戶和社區更公平的審判。」

舊金山財務長何世豪也對該法案表示支持，他指出此前在舊金山進行的試點結果表明，此舉有助於提升公平性。

參與舊金山「成為陪審團」試點項目的Kiswendsida Kola表示，參與項目讓他能夠擔任陪審員，而不必擔心是否負擔得起生活基本需求。

法案支持者在場同官員合影。（記者張曼琳/攝影）
法案支持者在場同官員合影。（記者張曼琳/攝影）

加州 舊金山 低收入

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