完成小裴頓交易 勇士：著眼季後賽

金州勇士完成四方交易，帶裴頓回來。（記者劉先進 ／攝影）

儘管小裴頓（Gary Payton II）面臨核心肌肉傷病，但金州勇士 還是決定完成四方交易，帶他回來。總經理邁爾斯（Bob Myers）13日在記者會上表示，目標是讓裴頓在季後賽 前回歸，以便打季後賽。

NBA 的2月9日交易截止日前，金州勇士做出涉及四隊的交易，用發展起伏不定的二號榜眼秀懷斯曼 (James Wiseman)，換來去年遠走波特蘭拓荒者的奪冠功臣小裴頓。但勇士隨後在體檢中發現，小裴頓有核心肌肉受傷，這可能讓他缺席三個月。由於過了截止日，勇士可取消或通過交易。但球隊最終決定完成交易。不過，勇士與NBA分享了他們認為的證據，即拓荒者在同意交易之前沒有提供關於裴頓病情的相關醫療資訊。裴頓一直在服用止痛藥Toradol，以幫助參加比賽。如果調查發現「沒有披露相關資訊」，NBA可以對拓荒者進行罰款和失去選秀權的處罰。

此前的報導說，裴頓可能缺席三個月。考慮到裴頓本賽季有35場比賽高掛免戰牌，且本賽季為開拓者打了17場比賽，場均得到4.1分，時常進出陣容，出場並不穩定。他的健康狀況，自然成為重中之重。

邁爾斯表示，當觀察裴頓在交易前代表拓荒者對陣勇士時，可以用任何角度觀察。「你可以說，一個球員在勇士攻防體系中更加出色，球隊使用方法截然不同。此前，我們交易來維金斯，也是想著，也許他能做得更好。我並未考慮到裴頓會長時間缺席的因素。」

至於拓荒者是否有所隱瞞醫療訊息，邁爾斯表示，這是另一個法律問題，不準備裁定此事。他明確說，裴頓還沒有準備好上場。「我不想走那條指責的路，因為那都將在不同的層面上處理，不適合在今天由我來說。裴頓將缺席，我們將在一個月內對他進行重新評估，看看他的情況如何。判斷是，他現在還沒有準備好比賽。但是，當我們讓他回來時，希望他真的回歸。目標將是季後賽前，以便打季後賽。這將是我們的希望。但在我們瞭解到康復過程的情況之前，我真的無法推測。」

邁爾斯說，「我們需要裴頓。希望在某些時候他能回來並能幫助我們，如果他真的回來了，球隊會有他的角色。」

目前，NBA還沒有完全確定如何處罰拓荒者。邁爾斯說，「我想要什麼樣的結果？不管NBA說什麼，都是公平的，不管那是什麼，我只想要一個公平的結果。」