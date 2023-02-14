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眾議員羅康納今年擬訪台海兩岸 「雙方都顧全」

編譯組／灣區電
代表矽谷的加州聯邦眾議員羅康納表示將出訪中國和台灣。（美聯社）
代表矽谷的加州聯邦眾議員羅康納表示將出訪中國和台灣。（美聯社）

加州民主黨聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）表示，為了穩定美中貿易關係，並加強與台灣半導體行業的合作，他計畫在今年出訪中國和台灣。

羅康納表示，他所屬選區的商界領袖向他提出訪問這兩個地區的重要性。他補充，他的選區以高技科產業為主，這項特性影響了他的看法。

羅康納9日接受彭博新聞社（Bloomberg News）訪問時說：「我想平衡與這兩個地區之間的經濟關係和貿易關係，但我不希望引發冷戰。我不認為訪問台灣是排除與中國接觸，所以我雙方都會顧全。」

羅康納補充，他訪問台灣是出於經濟原因，尤其是半導體行業，他稱台積電對他的選區至關重要。他表示，他已經和其他議員討論了他的出訪計畫，並打算以聯盟方式進行，但他不願透露訪問團名單。

羅康納的出訪計畫和國會共和黨與民主黨的立場有所不同。兩黨經常攻擊北京政府，但對台灣政府表現親和與支持。

去年夏天，時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，引發中國強烈反應，在台灣周圍舉行軍事演習。最近上任的眾院共和黨新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也表示想訪問台灣。根據彭博社收集的數據，美國去年至少有37名聯邦議員出訪台灣，是十年來最多的一年。

羅康納接受彭博社訪問當天，美國政府官員在國會山莊舉行了關於擊落中國氣球的簡報會。官員們表示，這個氣球能收集通訊訊號，是中國軍方主導、跨40多個國家的間諜計畫的一部分。

由於發生氣球事件，國務卿布林肯（Antony Blinken）已宣布無限期延後中國之行，強調在兩國關係緊張下訪問中國會很不尋常。

羅康納表示，他將與國務院和美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）協調其行程，並在拜登政府認為適合的時候前往。

眾院外交委員會主席、德州聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）本周接受訪問時也表示，他正在織組台灣之行，以「威懾」中國，可能的時間是4月休會期間。

眾院 氣球 眾議員

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