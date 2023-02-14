裴洛西長期支持亞裔 金山亞太議會逾50社區組織感謝

亞太裔社區組織慶祝裴洛西任榮譽眾議院議長。（記者李怡／攝影）

13日晚，在舊金山華埠 名店，由舊金山50多個亞太裔社區非營利組織構成的亞太議會(API Council)，為眾議院榮譽議長裴洛西 (Nancy Pelosi)舉行慶祝儀式，以感謝裴洛西多年來對亞太裔社區的支持及關心。

亞太議會(API Council)組織代表、華協中心創辦人翁錫智表示，裴洛西一直用行動向亞太裔社區在資源撥款、社會地位、及受平等對待等，多方面給予積極支持，對社區帶來極其深遠的影響。社區感謝她幾十年如一日的付出。

第三區市議員佩斯金表示，很榮幸可以代表舊金山華埠社區二十多年，非常感謝裴洛西做為國會議員和眾議長的身分給予華埠社區的支持和幫助。亞太裔歷史文化月基金會主席鄭可欣向裴洛西頒發兔年郵票，感謝她對亞太裔社區文化歷史的支持和貢獻。鄭可欣說，三十多年前的亞太裔歷史文化月，正是得到裴洛西的支持才得以實施。

安老自助處行政主任鐘月娟表示，裴洛西對社區的老人關心備至，每次來到安老自助處慰問長者，會記得參與會議老人的名字，給他們親切的擁抱，她促進了舊金山長者的醫療白卡服務。

裴洛西一開始一一感謝亞太社區領袖做出的貢獻，並打趣說，「總之，對這裡的年輕人來說，要瞭解我曾與許多剛才提及的人，一起工作了200年。」她說，所有人都像一個大家庭，一個幾十年來、朋友組成的家庭，但也是一個不斷擴大的新朋友家庭，「我們致力於認識到，亞太裔社區不僅對舊金山，而且對我們國家的重要性。」

裴洛西說，美國需要在華盛頓特區建立一個亞太美國歷史和文化博物館，來反應亞太裔社區的多樣化，讓更多關於亞太裔社區的文化和生活被展現，「我要對眾議院同事說，這是一個非常多樣化的社區，70%的女性、有色人種、LGBTQ等，多樣性是我們的力量，團結就是我們的力量。」

裴洛西說，歧視和傷害在社會中無立足之地，必須確保人們知道這一點。