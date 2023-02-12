舊金山市長專欄／2023市情咨文 打造安全金山

布里德市長發表2023年市情咨文。

親愛的讀者們：

上周四，我發表了市情咨文演說，闡述了我2023年的首要任務。重點是支持市中心未來的發展策略，推動在市內創造更多住房、更安全的社區，並重新努力應對市內的芬太尼危機。

公共安全

我必須兌現居民要求重建警察 隊伍的訴求。始終如一地努力推動讓警員保持足夠人數，並且必須持續下去。因為公共安全不僅關乎我們的居民，還關乎我們的經濟。

因此我本月稍後時將推出2500萬元的補充預算 ，以幫助為警察人數嚴重短缺造成的警員加班提供撥款。補充預算將確保警員能夠在面臨加班挑戰的同時，繼續應對基本需求和要優先處理的問題。

市中心的未來

我知道市內挑戰，但這並不代表市中心的終結。事實是，「拯救市中心」不能只單靠一個方法，而是要透過不同方法。市內的失業率保持在2%。舊金山 國際機場剛剛被評為全國最佳的機場。

這也是我宣布舊金山未來發展路線圖的原因，這是一個全面的計畫，詳細介紹了正在進行的新策略，為重新構思市中心的經濟復甦和作用設定了新的願景。這是一個以招募新商業和公司千載難逢的機會，以創造一個更加多樣化和更有彈性的本地經濟。

住房

我們需要更多的住房，這是舊金山勞動力基礎增長和經濟復甦的關鍵部分。我的全民住房計畫將推進一項新策略，以重新制定市內的住房審批和流程，並在未來8年內允許8萬2000間新房屋，配合作為加州住房計畫的一部分。

為了建造這些計畫所要求的房屋，我們需要批准和建造房屋的速度是過去十年的三倍。

面對過去幾年的艱難，我們不會在一年內解決舊金山的所有問題，也不能害怕嘗試新事物。站著不動，我們就會落後。即使跌倒了，也要向前推進。我知道我們可以克服這些挑戰，部分原因是透過去年連續四次選舉，選民重新表達了要求各級政府做好基本工作，兒童必須凌駕於政治之上，結果必須凌駕於姿態之上。

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敬安！