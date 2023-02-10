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聯邦衛生部長貝西拉訪金山華埠 稱更多藥品擬降價

記者張曼琳／舊金山報導
美國衛生部長貝西拉(中)造訪舊金山華埠，與美亞醫療集團、東北醫療中心、安老自助處等醫療和長者服務代表等召開記者會。（記者張曼琳／攝影）
美國衛生部長貝西拉(中)造訪舊金山華埠，與美亞醫療集團、東北醫療中心、安老自助處等醫療和長者服務代表等召開記者會。（記者張曼琳／攝影）

聯邦衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）9日造訪舊金山華埠，與美亞醫療集團、東北醫療中心、安老自助處等醫療和長者服務代表等召開記者會。貝西拉在會後還去到了安樂居位於Powell街1441號的長者服務設施參觀，了解情況。

當天下午，衛生部長貝西拉先造訪了華埠Pacific Ave的康健藥房（Wellman‘s Pharmacy）與藥房，問候華裔東主和工作人員，並詢問他們日常的工作情況。

貝西拉先是造訪了華埠Pacific Ave的康健藥房與藥房華裔東主和工作人員親切...
貝西拉先是造訪了華埠Pacific Ave的康健藥房與藥房華裔東主和工作人員親切問候，詢問他們日常的工作情況。（記者張曼琳／攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）主持記者會。邱信福表示，舊金山華埠為全美最古老的華埠。儘管該社區有著密集人口，但在新冠疫情流行期間，華埠也是感染率最低的社區之一。他感謝在場多個醫療機構和長者服務機構的工作，並在之後讚賞了貝西拉的個人經歷。他指出，貝西拉同他以及其他華裔家庭一樣，為美國第一代移民的後代，也是家裡等第一個大學生，在史丹福法學院畢業後，成為一名法律援助律師，之後又投身公共事業。

貝西拉在場發言，指出作為第一代移民的後代，他明白多語言服務的重要。他透露，其父母不會英文，因此他更加了解到語言溝通的重要性。他指出，尤其在看醫生和在藥房買藥時，語言交流更加的重要：「如果出現交流錯誤，很可能會語言延誤治療，增加治療費甚至危害健康。」

貝西拉讚賞了地方官員和組織的工作。他也提及了拜登政府通過降低通貨膨脹法案，降低長者的醫療保健費用和胰島素的自付費用。他表示，許多長者需要的胰島素的自付費用，在新法案通過後，只需35元。

他透露，上周他在北卡羅來納州拜訪了一位女士，在去年12 月之前，每月的胰島素費用超過100元，但在今年1月份法案通過後，她的付費用降低至35元。

貝西拉指出，他想要傳遞的信息為，通過Medicare，胰島素的自付費用不會要超過35元。他還承諾，在降低通膨法案後，更多的藥品價格將會下降：「以前法律不允許，但現在拜登通過降低通膨法案後，法律首次允許政府同大藥廠討價還價。」

來自美亞醫療集團、安老自助處和其他機構各醫生代表，發言感謝衛生部長對華埠社區的重視，讚賞其減低藥品價格的政策，並提醒公眾新冠疫情並未結束，尤其對於長者來說，還需要戴口罩和接種疫苗。

在記者會結束後，貝西拉還去到了安樂居位於Powell街1441號的長者服務設施參觀，與安樂居總裁和醫生代表交流。

貝西拉在場發言，他指出作為第一代移民的後代，他明白多語言服務的重要。（記者張曼琳...
貝西拉在場發言，他指出作為第一代移民的後代，他明白多語言服務的重要。（記者張曼琳／攝影）
貝西拉到安樂居位於Powell街1441號的長者服務設施參觀，與安樂居總裁和醫生...
貝西拉到安樂居位於Powell街1441號的長者服務設施參觀，與安樂居總裁和醫生代表交流。（記者張曼琳／攝影）
貝西拉（左三）在安樂局長者設施的天台參觀並和工作人員合影留念。（記者張曼琳／攝影...
貝西拉（左三）在安樂局長者設施的天台參觀並和工作人員合影留念。（記者張曼琳／攝影）

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