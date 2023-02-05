我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

北加南灣台灣同鄉會燈會 人聲鼎沸

記者葛歆睿／南灣報導
北加州南灣台灣同鄉會舉辦第13屆元宵花燈會，經文處長賴銘琪（左七）、州眾議員李天明（左六）出席。（記者葛歆睿／攝影）
北加州南灣台灣同鄉會舉辦第13屆元宵花燈會，經文處長賴銘琪（左七）、州眾議員李天明（左六）出席。（記者葛歆睿／攝影）

加州南灣台灣同鄉會2月4日在台灣僑教中心舉辦第13屆元宵花燈會，台北駐舊金山經文處處長賴銘琪、加州眾議員李天明（Alex Lee）出席，僑務委員會副委員長阮昭雄通過視頻賀詞。

元宵花燈會雖天公不作美下起了雨，但並沒有澆滅民眾過節熱情，很多家庭三代人有老有小，一同前來感受台灣過年及元宵文化。會場人聲鼎沸，座無虛席，很多人不得不站著。

北加州南灣台灣同鄉會會長周信結表示，這是疫情後第一次線下元宵花燈會，能夠看到這麼多人參加非常高興。

僑務委員會副委員長阮昭雄，通過視頻代表僑務委員會委員長徐佳青向海外鄉親拜年。阮昭雄感謝北加州南灣台灣同鄉會的貢獻，呼籲海外僑胞，共同團結，行銷台灣，「我們共同努力，讓我們台灣更好，我們海外的僑胞大家一起好，但更重要是希望大家能夠前『兔』似錦」、鴻『兔』大展，兔年吉祥行大運。」

賴銘琪處長上台拜年，祝大家心想事成、身體健康、「兔」飛猛進、揚眉「兔」氣。他稱讚元宵節花燈會好吃、好玩、好喝、好看，老少咸宜。

金山灣區僑務中心主任莊雅淑表示，北加州南灣台灣同鄉會舉辦元宵花燈會非常有意義，「凝聚海外鄉親的力量，促進台美之間的文化交流，讓在海外長大的海外子弟認識台灣傳統文化。」

州議員李天明表示，感謝南灣台灣同鄉會讓很多人找到家的感覺，並代表州立法機構贈送表彰證書。

當日現場有台灣及客家小吃美食，舞獅、扯鈴、詠春拳等表演以及燈節的有獎猜謎。而親子遊戲室內也提供適合小朋友的活動，如免費燈籠製作教學、台灣布袋戲偶展示、扯鈴示範、摺紙藝術、彈珠台、小朋友搓湯圓、古早畫糖藝術等。

元宵花燈會上小朋友體驗搓湯圓。（記者葛歆睿／攝影）
元宵花燈會上小朋友體驗搓湯圓。（記者葛歆睿／攝影）

加州 北加 眾議員

上一則

華人成養雞司令 分享雞蛋

下一則

全美華埠小姐訪岡州總會館、寧陽會館

延伸閱讀

夏威夷台灣同鄉會2月24日新春聯歡 闔府歡樂共享家鄉情

夏威夷台灣同鄉會2月24日新春聯歡 闔府歡樂共享家鄉情
南灣元宵花燈會 品嘗台灣美食

南灣元宵花燈會 品嘗台灣美食
睽違3年 灣區僑界新春團拜 三太子護佑開場

睽違3年 灣區僑界新春團拜 三太子護佑開場
通過率100%…華語能力測驗頒獎 鼓舞考生更上層樓

通過率100%…華語能力測驗頒獎 鼓舞考生更上層樓
北加州祭孔大典感恩餐會 熱鬧溫馨

北加州祭孔大典感恩餐會 熱鬧溫馨

熱門新聞

圖為舊金山Bernal高地。(Google地圖)

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

2023-02-04 12:17
灣區許多衛生專家都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。(Getty Images)

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

2023-01-31 13:07
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

2023-01-29 02:20
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人

2023-01-29 00:02
史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）

史丹福學生坦承用ChatGPT寫作業

2023-01-28 02:00
竊賊可能走得匆忙，還留下一個鉗子。（陳小姐提供）

郵包竊盜頻傳 華人兩個月被偷三次 直呼受夠了

2023-01-31 19:03

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落