北加南灣台灣同鄉會燈會 人聲鼎沸

北加州南灣台灣同鄉會舉辦第13屆元宵花燈會，經文處長賴銘琪（左七）、州眾議員李天明（左六）出席。（記者葛歆睿／攝影）

北加州 南灣台灣同鄉會2月4日在台灣僑教中心舉辦第13屆元宵花燈會，台北駐舊金山經文處處長賴銘琪、加州眾議員 李天明（Alex Lee）出席，僑務委員會副委員長阮昭雄通過視頻賀詞。

元宵花燈會雖天公不作美下起了雨，但並沒有澆滅民眾過節熱情，很多家庭三代人有老有小，一同前來感受台灣過年及元宵文化。會場人聲鼎沸，座無虛席，很多人不得不站著。

北加 州南灣台灣同鄉會會長周信結表示，這是疫情後第一次線下元宵花燈會，能夠看到這麼多人參加非常高興。

僑務委員會副委員長阮昭雄，通過視頻代表僑務委員會委員長徐佳青向海外鄉親拜年。阮昭雄感謝北加州南灣台灣同鄉會的貢獻，呼籲海外僑胞，共同團結，行銷台灣，「我們共同努力，讓我們台灣更好，我們海外的僑胞大家一起好，但更重要是希望大家能夠前『兔』似錦」、鴻『兔』大展，兔年吉祥行大運。」

賴銘琪處長上台拜年，祝大家心想事成、身體健康、「兔」飛猛進、揚眉「兔」氣。他稱讚元宵節花燈會好吃、好玩、好喝、好看，老少咸宜。

金山灣區僑務中心主任莊雅淑表示，北加州南灣台灣同鄉會舉辦元宵花燈會非常有意義，「凝聚海外鄉親的力量，促進台美之間的文化交流，讓在海外長大的海外子弟認識台灣傳統文化。」

州議員李天明表示，感謝南灣台灣同鄉會讓很多人找到家的感覺，並代表州立法機構贈送表彰證書。