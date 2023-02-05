「京彩10年」 北京圖片展 金山華埠登場

「魅力古都京彩十年」，展現北京城市魅力的海外圖片展，在舊金山華埠花園角廣場剪綵開幕。（記者張曼琳／攝影）

由駐美中華總會館、中華總商會、舊金山 灣區中國統一促進會、北加州北京 同鄉會、美化華埠 行動委員會（Be Chinatown）、新動力文化傳播等單位主辦的「魅力古都京彩十年」北京海外圖片展，4日在舊金山華埠花園角廣場剪綵開幕。

中國駐舊金山總領事張建敏、州財長馬世雲、退休法官郭麗蓮、中華總商會會長劉運方、中華總商會總董李燦桐、Be Chinatown董事李殿邦、中國統一促進會理事長池洪湖、會長關家澄、北京同鄉會會長何孔華等出席。

張建敏首先向公眾拜年，他表示，過去10年對中國來講為「不同尋常」。他說，過去10年，祖國努力奮進，成就輝煌，實現了脫貧攻堅，完成了全面建成小康社會的歷史任務。北京作為中國首都，中國的發展變化在北京看的清清楚楚，「魅力古都京彩十年，一圖勝千言」，他希望通過圖片展一同見證北京發展變化。

馬世雲讚賞攝影藝術家為文化交流做出的努力，並向主辦單位和個人頒發賀狀，以示對活動支持。郭麗蓮、李燦桐等亦先後致詞，祝賀圖片展圓滿成功，也鼓勵大家去北京看看。

接著，文藝團體獻上精彩的表演節目。