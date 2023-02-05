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兔年歡騰 金山市長布里德：最喜歡今年遊行

記者劉先進／舊金山報導
風雨無阻，舊金山華埠農曆新年巡遊圓滿落幕。（記者劉先進／攝影）
風雨無阻，舊金山華埠農曆新年巡遊圓滿落幕。（記者劉先進／攝影）

千門開鎖萬燈明，正月中旬動地京。舊金山農曆新年巡遊，4日圓滿舉行。儘管陰雨綿綿，一度大風大雨，依然擋不住參與者的熱情和遊客的興奮。舊金山市長布里德表示，參加過數屆巡遊，「今年兔年遊行，我最喜歡。」

舊金山農曆新年巡遊，是亞洲之外最大的新春巡遊，也是美國最大的夜間遊行之一。 遊行的起點是第二街和市場街，繞過聯合廣場，在Kearny Street & Columbus Ave結束。遊行路線的距離約為1.3哩。雖然天氣預報4日下午到晚上有雨，但卻攔不住市民和遊客的熱捧。下午4時許，就有大批市民擁擠在護欄後面，霸占有利位置，觀看遊行。

鴉帶初陽照廣津，兔隨斜月滿虧輪。瑞登韓筆名尤重，喜動歐吟事轉神。今年是兔年，遊行中自然少不了溫婉如玉、可愛至極的兔子。各色花車上，兔子的形狀惟妙惟肖。孩子和大人們則戴著兔子形狀的燈飾，一路歡笑一路舞蹈。只見醒獅搖頭擺尾，舞龍靈動飄逸，功夫表演剛勁威猛。

各民選官員的遊行隊伍中，也是八仙過海、各顯神通。幾乎每個講話的官員，都秀一兩句中文，預祝觀眾農曆新年快樂。遊行隊伍，一路走，一路和民眾擊掌。市長布里德穿著黃色的旗袍，寓意大紅大紫。她說，兔子象徵著仁慈和善良，「2023年，我期待著世界上會有更多仁慈。所有參與這場遊行的人，冒著風雨和我們一起慶祝，意味良多。」講到最後，她用頗為標準的粵語，預祝大家新年快樂，恭喜發財。

州總檢察長邦塔祝福所有人新年愉快，並還說，「我們將延續巡遊這個難以置信的傳統。」他還提及在加州的兩起大規模槍擊案，「打造安全和公正，我們任重而道遠。」巡遊主辦方中華總商會會長劉運方表示，感謝各界這麼多年如此支持巡遊，還特地來捧場這次活動。

市民Priscilla吳女士家住東灣，買票到現場觀看遊行。她說，在農曆新年觀看遊行，展示團結，支持華人社區，至關重要。「農曆新年屬於華裔和周邊其他社區的共同節日。舊金山的社區，正在竭盡所能保護大家，也在慶祝農曆新年的重要性。」

州議員丁右立、威善高、楊馳馬，舊金山前市長威利·布朗，市議長佩斯金，市議員陳詩敏，殷嘉立，安世輝，司嘉怡，潘正義，梅義加、麥德誠、孟達文等，地檢長謝安宜，市府行政官朱嘉文，估值官郭華健，市府律師邱信福，縣警長保羅·宮本，舊金山警長史考特，中國駐舊金山總領事張建敏等出席活動。

風雨無阻，舊金山華埠農曆新年巡遊圓滿落幕。（記者劉先進／攝影）
風雨無阻，舊金山華埠農曆新年巡遊圓滿落幕。（記者劉先進／攝影）
風雨無阻，舊金山華埠農曆新年巡遊圓滿落幕。（記者劉先進／攝影）
風雨無阻，舊金山華埠農曆新年巡遊圓滿落幕。（記者劉先進／攝影）

遊行 舊金山 加州

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金山華埠元宵街會 贈兔年禮包

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