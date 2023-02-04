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亞太裔健康聯盟 獲贈8萬元資助 提升金山華裔社區整體健康

記者張曼琳／舊金山報導
亞太裔健康聯盟接受Dignity Health的8萬元資助。（記者張曼琳/攝影）
亞太裔健康聯盟接受Dignity Health的8萬元資助。（記者張曼琳/攝影）

農曆新年之際，亞太裔健康聯盟（AHC）宣布接受來自Dignity Health / CommonSpirit Health組織的8萬元資助，用於支持聯盟提供服務，增進民眾獲得高質量醫療保健的機會，提升舊金山華裔社區的整體健康。

DignityHealth「社區健康改善撥款計畫」的支票捐贈儀式，3日在華埠美臣街（Mason St）1483號的邵逸夫爵士夫人康樂中心內舉行。由聖方濟各紀念醫院和聖瑪利醫療中心（Saint Franci Memorial & St.Mary’s Medical Center)社區健康和義工服務總監米特拉（Alexander Mitra），代表Dignity Health將8萬元支票，頒贈給亞太裔健康聯盟。

亞太裔健康聯盟由安老自助處、金門女子公寓／亞洲婦女服務中心、華埠青年會（China Town YMCA）三個社區組織組成，共同致力提高華埠社區語言壁壘，提高居民健康品質。安老自助處行政總監鍾月娟（Anni Chung)、金門女子公寓／亞洲婦女服務中心行政主任陳榮光(Gloria Tan）和華埠青年會行政主任朱啟榮（Andy Chu），代表健康聯盟接受捐助。

安老自助處在邵逸夫爵士夫人康樂中心召開記者會。（記者張曼琳／攝影）
安老自助處在邵逸夫爵士夫人康樂中心召開記者會。（記者張曼琳／攝影）

鍾月娟表示：「我們非常重視與DignityHealth的長期合作夥伴關係，這筆贈款將支持AHC在社區中持續工作，通過提供護理、資源和過渡性住房，來幫助更多人的生活和改善他們的身心健康。」

Dignity Health代表米特拉表示：「我們感謝與亞太裔健康聯盟的繼續合作，將優質的醫療保健和文化中的敏感服務延伸到醫院之外，通過與受民眾信賴的社區組織聯手，擴大對華裔社區弱勢成員的積極影響與關懷。」

金門女子公寓行政主任陳榮光表示：「我們很高興作為亞太裔健康聯盟的一員，為弱勢群體提供所需的服務及資源。」陳榮光透露，該組織可為剛出院而行動不便的人士，安排過渡性住房服務，提供心理健康評估、諮詢和轉介服務。

華埠青年會行政主任朱啟榮表示，「華埠青年會致力加強社區聯結，很榮幸得到社區的信任。」他承諾將繼續幫助兒童、青年、長者和家庭過上更全面、健康的生活。

安老自助處社會服務部的項目經理余秀玲還分享了Dignity Health和亞太裔健康聯盟成功合作的案例。他們曾幫助一位60歲因急性腦膜炎和糖尿病並發症，進入聖方濟各紀念醫院治療的男性，出院後在聯盟的幫助下獲取過渡性住房服務的故事。

美亞醫療集團董事長陳楚利表示：「感謝今天有這個機會目睹健康聯盟合作的成功經驗。三年來，聯盟已發展為更大的社區健康項目。我們美亞醫療集團很感恩能夠一直陪伴社區，為大家服務。」

獲得資助的社區健康改善撥款計畫支持的項目包括，為剛出院人士提供協助康復的護理、健康知識以及社區活動。剛出院人士專屬護理計畫包括病例管理、派送營養餐、心理健康檢查諮詢與轉介服務，以及提供社區資源及服務等。

安老自助處行政總監鍾月娟（由左至右）、Dignity Health代表Mitra...
安老自助處行政總監鍾月娟（由左至右）、Dignity Health代表Mitra、金門女子公寓/亞洲婦女服務中心行政主任陳榮光。（記者張曼琳／攝影）

華埠 方濟各 支票

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