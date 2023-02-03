男扔磚塊、喊「滾回中國」 謝安宜起訴仇恨犯罪最高判10年監禁

謝安宜拿著中文資料，宣傳她與市長布里德、市府律師邱信福等官員和社區人士，為解決仇恨犯罪開展的新戰略。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）宣布，起訴30歲的瓦祖克斯（ Armando Sanchez Vazuquez）多項重罪指控和仇恨犯罪 。瓦祖克斯被控在當地多洛雷斯公園（Dolores Park），向三名亞裔 居民大喊「滾回中國（Go Back to China)」，並向他們扔磚塊和金屬柵門。地檢處指控瓦祖克斯多項重罪指控和仇恨犯罪。如所有罪名成立，他將面臨最高10年監禁。

事件發生在1月30日的多洛雷斯公園，瓦祖克斯被指向三名亞裔居民，其中包括一位73歲長者，大喊「滾回中國」和其他帶種族歧視意味的辱罵，並向受害者扔磚塊和金屬柵門。據悉，案件受害者並非華裔，而是韓裔，除了言語辱罵外，受害者們沒有受到身體傷害。

謝安宜在2日宣布，起訴瓦祖克斯三項致命武器襲擊罪、一項虐待老人罪，以及仇恨犯罪。

新冠疫情爆發後，仇視亞裔事件激增。但起訴仇恨犯罪的門檻頗高，需要掌握確鑿證據，去證明嫌犯的犯罪動機基於族裔，因此鮮有仇視事件能作為仇恨犯罪起訴。

在地檢辦公室召開的中文媒體記者會中，謝安宜表示，本次掌握了嫌犯瓦祖克斯辱罵亞裔的口頭證據，足以起訴仇恨犯罪。謝安宜說：「儘管我們處理的每個案件的情況都非常不同，但我想向舊金山的亞裔社區和來到舊金山旅遊的亞洲遊客保證，將採取一切必要的手段，確保亞裔人士的安全，並支持當地的亞裔社區。」

謝安宜強調：「儘管針對亞太裔社區的仇恨犯罪數量似乎在下降，但此仍然是執法機構的首要事項。我們繼續希望看到該數字繼續下降且變為零。」她還承諾，將繼續追究犯罪分子的責任，希望終有一天仇恨消失。

在案發後，嫌犯瓦祖克斯被拘留至今，保釋金額為5萬1500元，他已於1日提堂。在法庭上他提出無罪抗辯。下一次開庭日期定在15日，將進行初步聽證和拘留動議裁決。如果所有罪名成立，瓦祖克斯將面臨最高10年監禁。

謝安宜還透露，該案對仇恨犯罪的起訴，是為了強化襲擊罪指控，她說：「仇恨犯罪指控可以為襲擊罪指控增加一年、兩年或三年的額外拘留時間。」

這宗案件的起訴將由地檢長謝安宜成立的新弱勢受害者部門（ Vulnerable Victims Unit）處理。該部門主要負責對受害者為弱勢群體案件的起訴，以及對仇恨犯罪、暴力侵害長者和長者經濟虐待案件的起訴。

謝安宜也在場拿著中文資料，宣傳了在上月26日，與市長布里德、市府律師邱信福等官員和社區人士，為解決仇恨犯罪開展的新戰略。謝安宜透露，受害者保護小組專注於保護長者等弱勢受害者，處理仇恨犯罪。這個由檢察官和團隊人員組成的團隊，將在有證據支持的情況下起訴仇恨犯罪。

在宣傳資料中還指出，除了撥打911報警熱線外，民眾遭受仇恨犯罪危害或目睹仇恨犯罪事件後，可前往就近的警察局報案，也可直接與請與地檢辦公室的受害者服務部聯絡，以尋求適合的協助。

舊金山地檢處匿名擧報熱線為415-558-5588、仇恨犯罪部為415- 553-1133，以及受害者服務部電話為628-652-4100。宣傳資料中還提醒公眾，面臨仇恨犯罪無需擔心移民身份，地檢處不會查詢移民狀態。