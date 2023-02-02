阿縣警長拜年 屋崙民眾盼治理盜竊、遊民

崔先生（右）向勝利婭（左）表示，就在1月24日大年初三凌晨2時，3個賊人破門而入，5分鐘內將收銀台搜刮一空。（記者劉先進／攝影）

新上任的阿拉米達縣警長勝利婭（Yesenia Sanchez），1日在屋崙 華促會常設理事會主席莊錦鎮、台山同鄉會主席馬作林的陪同下，給華埠 商戶和居民拜年。商戶也紛紛反應訴求，有人希望治理遊民 問題，有人希望加強治安，政府能抓住破門而入的竊賊，將其繩之以法，避免一再犯案，影響華埠治安和商戶經營。

現場台山同鄉會的醒獅剛猛有力，引得民眾紛紛叫好；鑼鼓喧天中，勝利婭一行從陳煥瑛公園出發，給華埠各大商戶拜年，送上紅包和縣警的聯絡宣傳單，祝福商戶新春快樂，財源廣進。

聯合印刷公司東主鄧玉芳（Yvonne Teng）表示，從業30多年來，這是第一次收到阿縣警長的新年祝福，特別開心。她說，希望警長能增強安全，保護民眾。目前在經營中，也碰到不少挑戰，屋崙遊民增加，已經影響她的生意。她租賃的鋪位，是屬於非營利機構東灣亞裔地方發展公司的，時常有遊民堵住門口，大樓保安驅趕後，不久後遊民就去而復返。「我的生意熟客比較多，有時顧客一個電話，我們就能利用預存的圖片印刷，但有時，生客想進來問問印刷業務，看到髒兮兮的遊民堵在門口，就不敢進來。希望政府部門能解決這個問題。」

8街一家港式茶餐廳東主崔先生和太太表示，就在1月24日大年初三凌晨2時，3個賊人將門鎖剪開破門盜竊，5分鐘內將收銀台搜刮一空。因為正在過年期間，給員工準備了不少紅包，沒想到賊人竊走，加上現金被偷和維修門鎖，估計損失數千元。

崔先生說，事發時他正在外出旅遊，賊人剪壞門鎖時，安保警報聲響起，警方得知後，留下一個報告就離開了，門卻沒有鎖緊。他連忙安排其他員工，在下午回到店鋪鎖門，否則損失更大。「這幫賊人是慣犯，三個盜竊，一人把風，合作嫻熟。希望警方早日將賊人抓捕，繩之以法，避免讓更多商戶受損失。」

崔先生所遭遇的盜竊罪案，為屋崙警局負責，不在縣警範圍，對此勝利婭沒有明確回答，只是說聽到市民報案而沒有得到有效回應，感覺很沮喪。警民之間的溝通需要改進，這就是警長辦公室在做的事情，建立與華埠商業區的溝通。她目前也在和屋崙市長盛桃、市議會等領導層交流，加強雙方的合作，協力解決問題。她也會招募更多雙語警員進入執法部門，為社區服務，與社區建立溝通和信任，「警員和社區說的是同一種語言，社區會認為這些警員值得信任，可以報告犯罪，在需要幫助時向他們求助。」