陳詩敏任財政預算委員會主席 亞裔社區慶賀

亞裔社區慶賀市議員陳詩敏（左三）任財政預算委員會主席。（記者李怡／攝影）

舊金山 市亞裔 社區組織2月1日在華埠慶賀第一區市議員陳詩敏任市財政預算 委員會主席，多位民選官員、華埠社區代表與民眾到場慶賀。

受邀請出席的來賓包括舊金山市議會主席佩斯金、市府律師邱信福、前市議員鄧式美、李麗嫦及余鼎昂，舊金山中華總商會主席劉運方、舊金山社區住客聯會、亞太議會(API Council)及議會成員和舊金山中華總會館代表等。

陳詩敏是2019年來首次出任這一職位的亞裔代表；慶會以「女中豪傑、薪火相傳」為主題，希望陳詩敏能夠接棒，為亞裔婦女在金山政壇及社區中的影響力繼續發光發熱，同時希望她在來年市府財政預算大幅收窄時，能確保市內亞裔社區資源或經費免被削減。

佩斯金表示，舊金山市有很多為亞裔服務的社區機構都跟預算委員主席的工作息息相關，所以他特別委任一位與亞裔社區和華埠淵源深厚的市議員擔任該職位；面對今年及後年市府財政預算大幅削減，佩斯金表示，他相信陳詩敏一定能在維護亞裔社區資源需求與減少市府資間取得良好的平衡。

安老自助處行政主任鍾月娟表示，陳詩敏是實事求是的市議員，自從她成為第一區市議員以來，對老人及長者服務十分關懷；她被委派成為預算委員主席是亞裔及華人社區的榮幸，因陳詩敏一定會為華人社區爭取權益。

舊金山市社區住客聯會主席梁榮浩表示，今天動員過百位會員出席支持陳詩敏，因為她每次到訪住客會活動，都會用中文與他們溝通，使大家備感親切。他指出，現在舊金山市議會只剩下陳詩敏一名亞裔市議員，華人社區更應全力支持她。也希望她可繼續為長者、租客及低收入家庭爭取更多資源，讓民眾安居樂業。

鄧式美和李麗嫦均表示，非常支持陳詩敏在2024年參選市議員連任，也開心看到在今天活動中，有很多新一代年輕女性領袖，讓亞裔社區的政治力量及奮鬥精神代代相傳。

陳詩敏表示，感謝市議會主席佩斯金對她的信任；今年和明年市府都將面臨很大的預算挑戰，社區及華埠對她的支持提醒她不要忘本。當天活動不僅是對她的支持，更是慶祝社區及予她的信任。