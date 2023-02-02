西增區交通安全升級 獲聯邦1760萬撥款

舊金山交通局獲1760萬元聯邦撥款，用於西增區安全道路建設，首期工程將於2023年夏季開始。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德與舊金山市交通局 (SFMTA) 2月1日宣布，舊金山西增區（Western Addition） 社區安全街道項目已獲得1760萬元聯邦資金支持，資金將用於道路安全建設升級。首期工程將於2023年夏季開始，包括交通信號升級和車速管理改進。

舊金山成功申請到聯邦的支持資金，得到前國會議長佩洛西（Nancy Pelosi ）、聯邦參議員 范士丹（Dianne Feinstein ）和聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）的支持。用於改善西增區交通安全的總體預算，包括設計、施工和教育 外展活動，預估將花費2200 萬元。

布里德表示，這項聯邦政府的支持，將有助於為舊金山西增區（Western Addition ）民眾打造更安全的街道環境，感謝聯邦交通部對這個項目的大力支持。

西增區社區安全街道項目 (WACSS)， 包括交通信號燈升級和交通行駛速度管理改進。舊金山交通局局長譚姆林表示，西增區安全街道升級項目的關鍵要素如下：交通信號燈改進到12吋，增強信號能見度以提高道路安全性；行人信號改進，例如通過20哩/小時的標牌、雷達速度標誌的快速構建降低行駛速度；開展關於交通安全和速度管理的多語言教育和外展活動。

西增區交通信號升級第一階段項目預計將於2023年春季開始動工建設，已確定的近期改進措施包括道路照明、人行橫道信號燈更新、照明燈更換以及路標刷新等工程。第二階段改造計畫預計將於2025年春季開工，項目預計會完成16個路口的設計和設施改進。

此項西增區的安全道路建設撥款，是根據拜登總統頒布的基礎設施法設立 (SS4A) 計畫，在五年內為地方和社區提供50億元建設資金，以減少交通事故死亡率和為社區提供更好的道路設施。