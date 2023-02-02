金山市議會決議促聯邦禁槍 聽證民眾一致支持

舊金山市議會促聯邦禁槍。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會日昨通過決議，敦促聯邦政府 推動禁止使用攻擊性武器，並將2月的第一周定為全國槍枝暴力倖存者周。

決議由舊金山市議員司嘉怡(Catherine Stefani) 發起；她一直以來支持槍枝管制，並表示在2023年的第一個月，加州 已發生六起大規模槍擊事件，最近的一次是在剛剛過去的周六發生在洛杉磯比華利山莊，且蒙特利公園市和半月灣亞裔社區的大規模傷亡事件更令人悲痛。

加州擁有全國最嚴格的槍枝法律，還將出台更多法律，東灣選出的州參議員斯金納 (Nancy Skinner) 共同起草一項法案，要求槍枝擁有者購買責任保險。

參加控槍提議決策的聽證民眾，一致支持舊金山市議會促聯邦政府控槍的決議；其中舊金山居民Jordan Lai表示，希望在全國推進控槍政策，並禁止販賣強殺傷性武器，提高購槍的背景審查和相關手續的門檻，並為911報警接線員提供更多的關於精神健康的培訓，更好識別精神病患者，以預防類似案件的再次發生。

來自華埠社區的趙女士認為，連續兩次的槍案為華人之間彼此傷害，感到非常的痛心，控槍政策刻不容緩。

加州眾議員楊馳馬表示，世界上沒有其他地方如此普遍地發生大規模槍擊事件，因此必須做出改變，特別是患有精神疾病患者，他們不應該獲得槍枝。他正在與立法機構合作解決槍枝暴力問題，確保有資源支持社區。如果民眾患有精神疾病，應該進行背景調查，以防止他們獲得槍支。